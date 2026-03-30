Elindult a verseny Emmanuel Macron székéért: megtalálták az embert, aki legyőzheti Marine Le Pent

Bár még hivatalos jelöltek nincsenek, az Elabe közvélemény-kutató a leginkább szóba jöhető elnökjelölt-aspiránsokról kérdezte a választókat. A felmérés azt mutatta, hogy

az első fordulót mindenképpen megnyerné a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés jelöltje.

Mind Marine Le Pen, a párt de facto vezetője, mind Jordan Bardella pártelnök győzne az első fordulóban – érdekesség, hogy a fiatal Bardella minden szcenárióban jobb eredményt érne el, mint a régi motoros Le Pen.

A többi jelölt közül egyértelműen kiemelkedik Édouard Philippe, aki Emmanuel Macron jelenlegi államfő első ciklusa idején, 2017 és 2020 között volt miniszterelnök, majd Le Havre polgármesterévé választották.

A március 22-én tartott önkormányzati választásokon újraválasztották a tisztségre, ami megdobhatta országos támogatottságát is.

Philippe egyben a centrista Horizons párt elnöke is, amely támogatja Macron politikáját.

A mostani felmérésben Philippe különböző forgatókönyvek mellett 20,5-25,5 százalékos támogatottságot szerezne az első fordulóban, míg vele szemben Le Pen 31,5 százalékot, Bardella pedig 35-38 százalékot kapna. (A felvázolt hat forgatókönyv közül háromban szerepelt Philippe.)

Amennyiben Philippe bejutna a második fordulóba, Bardellával szemben 51,5 – 48,5 százalékra végezne, Le Pennel szemben 53 – 47 százalékra. Érdekesség, hogy a hat felvázolt második fordulós forgatókönyv szerint Marine Le Pent és Jordan Bardellát csak Philippe tudná legyőzni, minden más jelölt elbukna a Nemzeti Tömörülés jelöltjével szemben a döntő ütközetben.

