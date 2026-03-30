Fájdalmas bejelentést tett Zelenszkij: Amerika máshová küldi a létfontosságú fegyvereket, sosem lesz elég rakétájuk

A PAC-3-hiány a világban, és különösen Ukrajnában, soha nem ér véget. Sajnos. Mint tudják, a teljes termelés 60 rakéta havonta

– mondta Zelenszkij újságíróknak.

Bár Európában is zajlanak a gyártókapacitás bővítését célzó erőfeszítések, az ukrán államfő úgy véli, ez sem fogja megoldani a problémát.

A PAC-3 rakétákat az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerekhez használják.

A helyzetet tovább rontja, hogy az Egyesült Államok Irán elleni fellépése miatt egyes szövetségesek a közel-keleti fegyverszállításokat részesítik előnyben.

Látjuk, hogy a partnereink hova küldik a rakétavédelmi csomagokat... oda, ahol most nagyon forró a helyzet. Ez elsősorban a Közel-Kelet

– fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette, hogy bár Ukrajnáról néha hajlamosak megfeledkezni, ők folyamatosan emlékeztetik a világot a küzdelmükre.

Az elnök elárulta, hogy Kijev már két országgal is tárgyalásokat folytat a PAC-3 rakétákat helyettesítő megoldásokról. A részleteket azonban egyelőre nem kívánta megosztani. Emellett hangsúlyozta, hogy az ukrán hadiiparnak mindent meg kell tennie a saját légvédelmi rendszerek kifejlesztéséért.

A múlt héten a Politico arról számolt be, hogy amerikai tisztviselők figyelmeztették a szövetségeseiket: egy esetleges Irán elleni konfliktus késleltetheti az Ukrajnának szánt szállításokat. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ugyanakkor vasárnap közölte, hogy Kijev biztosítékokat kapott Washingtontól. Az ígéretek szerint a kiemelt ukrán igényeket tartalmazó, úgynevezett PURL-listán (Prioritized Ukraine Requirements List) szereplő tételeket nem irányítják át más célokra.

