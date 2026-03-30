Fájdalmas hír érkezett a nyaralások előtt: elkezdődött a díjemelés a repülős utazásoknál
A JetBlue légitársaság megemelte a feladott poggyászok díját, miután az iráni háború kitörése óta meredeken emelkednek az üzemanyagárak. A drágulás mértéke és a várt iparági láncreakció az összes amerikai utast érintheti - írta meg az CNBC.

A légi közlekedés költségei világszerte emelkednek,

amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án katonai csapást mért Iránra.

A poggyászdíjak növelése a legújabb jele annak, hogy a légitársaságok a magasabb üzemanyagköltségeket az utasokra hárítják. A kerozin a munkaerő után a légi közlekedés második legnagyobb költségtétele.

Az Airlines for America iparági szervezet által közzétett Argus-adatok szerint a kerozin ára Chicago, Houston, Los Angeles és New York térségében múlt pénteken átlagosan 4,57 dollár volt gallononként.

Ez közel 83 százalékos emelkedést jelent a háború kitörését megelőző naphoz képest.

A JetBlue közleményében arról írt, hogy a növekvő üzemeltetési költségek miatt folyamatosan felülvizsgálják a kiadásaikat. Eközben igyekeznek versenyképes szinten tartani az alap jegyárakat, és továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a szolgáltatások minőségének fenntartására.

A légiközlekedési iparágban bevett gyakorlat, hogy ha egy vállalat árat emel, akkor a versenytársak hamarosan követik a példáját. Az American Airlines, a United Airlines, a Delta Air Lines és a Southwest Airlines egyelőre nem reagált a CNBC megkeresésére.

PR cikk

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

