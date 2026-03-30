Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nyomatékosan arra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot.

A Bagdadban működő amerikai nagykövetség a közösségi médiában vasárnap közzétett bejegyzésében Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemek elleni erőszakos támadások súlyos kockázatára is felhívta a figyelmet.

