Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Amerikai sajtóértesülések szerint Trump különleges erőkkel hozná ki Irán uránkészletét az országból. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Az olajár viszont a háború további húzódása és az akadozó béketárgyalások miatt ma ismét meredeken emelkedett - 115 dollár / hordó a Brent. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.
Elismerte Irán: tárgyalnak Amerikával

Iszmail Baghei iráni külügyi szóvivő arról beszélt: közvetlen tárgyalás nincs Amerikával, viszont kaptak üzeneteket az USA-tól, közvetítőkön keresztül.

Az átvett rendezési feltételeket a szóvivő viszont "ésszerűtlennek" nevezte.

(Al-Dzsazíra)

Elesett egy izraeli katona Libanonban

Liran Ben Zion őrmesterrel egy páncéltörő rakéta végzett Libanonban, egy bajtársa is súlyosan megsérült ugyanebben a támadásban.

(Times of Israel)

Hatalmas bejelentést Trumptól: Irán lényegében elfogadta a békefeltételeket

Irán „nagyrészt” elfogadta az Egyesült Államok által javasolt 15 pontos béketervet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén a CNN cikke szerint.

Meglépi Irán, amitől mindenki rettegett: itt van a bejelentés

Amint az iráni parlament ismét össze tud ülni, azonnal meg fogja szavazni atomsorompó-szerződésből (NPT) való kilépést – jelentette be Mohamed Reza Mohszeni-Szani, az iráni törvényhozás nemzetbiztonsági tanácsának tagja az Iran International cikke szerint.

Libanon 20%-a menekültté vált

Az UNICEF adatai szerint Libanon 20%-a vált menekültté mindössze három hét alatt, átlagosan napi (!) 19 ezer gyereknek kell elhagynia otthonát az Izrael és Hezbollah közt dúló háború miatt.

(CNN)

Megerősítették: meghalt az IRGC haditengerészetének parancsnoka

Alireza Tangsziri halálát hivatalosan is megerősítette Irán.

Izrael a múlt hétvégén jelentette be, hogy likvidálták az iráni parancsnokot.

Az IDF veszteségadatokat közölt

Az iráni háború kezdete óta 261 izraeli katona sérült meg - közölte Jeruzsálem.

Az elesett katonák számát nem tették közzé.

Tárgyalás volt a háború befejezéséről

Iszlamabádban, Pakisztánban tárgyalt Egyiptom, Törökország és Szaúd-Arábia - a fő téma az iráni háború lezárása volt.

Nem világos, sikerült-e bármi előrelépést elérni, hiszen a tárgyaláson sem Amerika, sem Irán nem vett részt. Az Al-Dzsazíra rövid beszámolója szerint a felek egy közleményt adtak ki, melyben a háború diplomáciai eszközökkel való lezárását sürgetik.

Bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak: beváltotta fenyegetését Irán, ivóvíz nélkül maradhatnak a nagyvárosok

Kuvaitot súlyos támadás érte, amely az elmúlt időszak egyik legérzékenyebb incidense az öböl menti térségben. A csapás egy kritikus infrastruktúrának számító, kombinált áramtermelő és tengervíz-sótalanító létesítményt ért. Ez a régió egyik legféltettebb stratégiai célpontja - írta az Al Jazeera.

Kemény csapást mértek két óriásüzemre: azonnal kilőtt a kulcsfontosságú alapanyag ára

Mintegy 6 százalékkal ugrott meg az alumínium ára, miután Irán két közel-keleti termelőlétesítményt is megtámadott. Ez az esemény tovább súlyosbíthatja a kínálati zavarokat abban a régióban, amely a globális kibocsátás jelentős részét adja - írja a Bloomberg.

Evakuál az USA

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nyomatékosan arra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot.

A Bagdadban működő amerikai nagykövetség a közösségi médiában vasárnap közzétett bejegyzésében Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemek elleni erőszakos támadások súlyos kockázatára is felhívta a figyelmet.

(MTI)

2022 óta nem látott szintre ugrott az olaj ára!

Hordónként 115 dollárra ugrott a Brent olaj ára, ilyen magasan utoljára 2022 közepén járt a jegyzés. Az emelkedés mögött több ok is meghúzódik.

Megint van áram Teheránban

Az iráni hatóságok jelentése szerint ismét stabil az áramszolgáltatás a fővárosban, illetve környékén.

Teheránban tegnap este ment el az áram az izraeli-amerikai bombázások következtében.

(Al-Jazeera)

Megérkeztek a műholdképek: súlyos csapást mértek az iráni atomprogram kulcsfontosságú létesítményére

Súlyos károkat szenvedett és nem üzemképes az iráni Hondábnál található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).

Nem csitul az iráni háború - Ez vár ránk a tőzsdéken

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Legfrissebb fejleményként Donald Trump nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit; viszont az amerikai elnök továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet.

Izrael felé is mennek a rakéták

Az IDF kora reggel aktiválta a légvédelmet, Iránból érkeztek a rakéták. Károkról, áldozatokról egyelőre nincsenek hírek.

(Iran International)

Két tanker is átment Hormuzon

A szoroson két tanker hajózott át, összesen 94 ezer tonna LNG-vel a fedélzeten, a célállomás India.

(Iran International)

Kuvaitot támadja Irán

Az ország légvédelme 5 drón lelövését jelentette ma reggel.

(Al-Dzsazíra)

Kiszivárgott Trump eddigi legveszélyesebb terve: amerikai katonák ezrei indulhatnak meg a rettegett atomkészletekért

Az Egyesült Államok elnöke katonai művelet indítását fontolgatja, amelynek célja közel fél tonna urán elszállítása Iránból – értesült amerikai tisztviselőktől a Wall Street Journal. Az akció rendkívül összetett és kockázatos lenne. Az amerikai erők várhatóan napokig, vagy akár egy hétig is iráni területen tartózkodnának, Trump ezért még nem hozta meg a végleges döntést.

Kiszivárogtak a szigorúan titkos tervek: Trump tízezres hadsereggel indított volna inváziót, de egy hiba miatt mindent le kellett fújni

Az izraeli Channel 12 hétvégi oknyomozó riportja szerint az Egyesült Államok lefújta az Irán ellen tervezett, kurd milíciák által végrehajtott szárazföldi inváziót.

Ballisztikus rakétatámadás Izrael ellen

A légvédelem ma reggel is aktív volt Izraelben: Iránból kilőtt ballisztikus rakétát fogtak el, sérült nincs.

(Times of Israel)

Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború valódi célja

Donald Trump amerikai elnök a Financial Timesnak adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit. Felvetette a Harg-sziget elfoglalásának lehetőségét is, viszont továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról.

Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

