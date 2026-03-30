Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Elismerte Irán: tárgyalnak Amerikával
Iszmail Baghei iráni külügyi szóvivő arról beszélt: közvetlen tárgyalás nincs Amerikával, viszont kaptak üzeneteket az USA-tól, közvetítőkön keresztül.
Az átvett rendezési feltételeket a szóvivő viszont "ésszerűtlennek" nevezte.
(Al-Dzsazíra)
Elesett egy izraeli katona Libanonban
Liran Ben Zion őrmesterrel egy páncéltörő rakéta végzett Libanonban, egy bajtársa is súlyosan megsérült ugyanebben a támadásban.
(Times of Israel)
Hatalmas bejelentést Trumptól: Irán lényegében elfogadta a békefeltételeket
Irán „nagyrészt” elfogadta az Egyesült Államok által javasolt 15 pontos béketervet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén a CNN cikke szerint.
Meglépi Irán, amitől mindenki rettegett: itt van a bejelentés
Amint az iráni parlament ismét össze tud ülni, azonnal meg fogja szavazni atomsorompó-szerződésből (NPT) való kilépést – jelentette be Mohamed Reza Mohszeni-Szani, az iráni törvényhozás nemzetbiztonsági tanácsának tagja az Iran International cikke szerint.
Libanon 20%-a menekültté vált
Az UNICEF adatai szerint Libanon 20%-a vált menekültté mindössze három hét alatt, átlagosan napi (!) 19 ezer gyereknek kell elhagynia otthonát az Izrael és Hezbollah közt dúló háború miatt.
(CNN)
Megerősítették: meghalt az IRGC haditengerészetének parancsnoka
Alireza Tangsziri halálát hivatalosan is megerősítette Irán.
Izrael a múlt hétvégén jelentette be, hogy likvidálták az iráni parancsnokot.
Az IDF veszteségadatokat közölt
Az iráni háború kezdete óta 261 izraeli katona sérült meg - közölte Jeruzsálem.
Az elesett katonák számát nem tették közzé.
Tárgyalás volt a háború befejezéséről
Iszlamabádban, Pakisztánban tárgyalt Egyiptom, Törökország és Szaúd-Arábia - a fő téma az iráni háború lezárása volt.
Nem világos, sikerült-e bármi előrelépést elérni, hiszen a tárgyaláson sem Amerika, sem Irán nem vett részt. Az Al-Dzsazíra rövid beszámolója szerint a felek egy közleményt adtak ki, melyben a háború diplomáciai eszközökkel való lezárását sürgetik.
Bekövetkezett, amitől a legjobban tartottak: beváltotta fenyegetését Irán, ivóvíz nélkül maradhatnak a nagyvárosok
Kuvaitot súlyos támadás érte, amely az elmúlt időszak egyik legérzékenyebb incidense az öböl menti térségben. A csapás egy kritikus infrastruktúrának számító, kombinált áramtermelő és tengervíz-sótalanító létesítményt ért. Ez a régió egyik legféltettebb stratégiai célpontja - írta az Al Jazeera.
Kemény csapást mértek két óriásüzemre: azonnal kilőtt a kulcsfontosságú alapanyag ára
Mintegy 6 százalékkal ugrott meg az alumínium ára, miután Irán két közel-keleti termelőlétesítményt is megtámadott. Ez az esemény tovább súlyosbíthatja a kínálati zavarokat abban a régióban, amely a globális kibocsátás jelentős részét adja - írja a Bloomberg.
Evakuál az USA
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nyomatékosan arra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot.
A Bagdadban működő amerikai nagykövetség a közösségi médiában vasárnap közzétett bejegyzésében Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemek elleni erőszakos támadások súlyos kockázatára is felhívta a figyelmet.
(MTI)
2022 óta nem látott szintre ugrott az olaj ára!
Hordónként 115 dollárra ugrott a Brent olaj ára, ilyen magasan utoljára 2022 közepén járt a jegyzés. Az emelkedés mögött több ok is meghúzódik.
Megint van áram Teheránban
Az iráni hatóságok jelentése szerint ismét stabil az áramszolgáltatás a fővárosban, illetve környékén.
Teheránban tegnap este ment el az áram az izraeli-amerikai bombázások következtében.
Megérkeztek a műholdképek: súlyos csapást mértek az iráni atomprogram kulcsfontosságú létesítményére
Súlyos károkat szenvedett és nem üzemképes az iráni Hondábnál található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).
Nem csitul az iráni háború - Ez vár ránk a tőzsdéken
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Legfrissebb fejleményként Donald Trump nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit; viszont az amerikai elnök továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet.
Izrael felé is mennek a rakéták
Az IDF kora reggel aktiválta a légvédelmet, Iránból érkeztek a rakéták. Károkról, áldozatokról egyelőre nincsenek hírek.
Két tanker is átment Hormuzon
A szoroson két tanker hajózott át, összesen 94 ezer tonna LNG-vel a fedélzeten, a célállomás India.
(Iran International)
Kuvaitot támadja Irán
Az ország légvédelme 5 drón lelövését jelentette ma reggel.
(Al-Dzsazíra)
Kiszivárgott Trump eddigi legveszélyesebb terve: amerikai katonák ezrei indulhatnak meg a rettegett atomkészletekért
Az Egyesült Államok elnöke katonai művelet indítását fontolgatja, amelynek célja közel fél tonna urán elszállítása Iránból – értesült amerikai tisztviselőktől a Wall Street Journal. Az akció rendkívül összetett és kockázatos lenne. Az amerikai erők várhatóan napokig, vagy akár egy hétig is iráni területen tartózkodnának, Trump ezért még nem hozta meg a végleges döntést.
Kiszivárogtak a szigorúan titkos tervek: Trump tízezres hadsereggel indított volna inváziót, de egy hiba miatt mindent le kellett fújni
Az izraeli Channel 12 hétvégi oknyomozó riportja szerint az Egyesült Államok lefújta az Irán ellen tervezett, kurd milíciák által végrehajtott szárazföldi inváziót.
Ballisztikus rakétatámadás Izrael ellen
A légvédelem ma reggel is aktív volt Izraelben: Iránból kilőtt ballisztikus rakétát fogtak el, sérült nincs.
(Times of Israel)
Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború valódi célja
Donald Trump amerikai elnök a Financial Timesnak adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit. Felvetette a Harg-sziget elfoglalásának lehetőségét is, viszont továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról.
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
