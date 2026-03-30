Hajókövetési adatok buktatták le a megdöbbentő manővert: hirtelen irányt váltottak a tankerek - Jöhet az üzemanyaghiány?

A Vortexa adatai és a Bloomberg hajókövetési információi alapján az Aliai, a Minerva Vaso és a Grand Ace6 nevű tankerek az elmúlt hetekben vettek fel gázolajat az Egyesült Államokban. Eredetileg mindhárom hajó Európa felé tartott: az utóbbi kettő Amszterdamot, míg az Aliai Gibraltárt jelölte meg úti célként.

Azóta azonban mindhárom hajó éles fordulatot vett az Atlanti-óceánon. A Grand Ace6 jelenleg a togói Lomé felé tart, a másik két tartályhajó pedig délkeleti irányba halad.

Az útvonalváltozások hátterében az iráni háború miatt meredeken emelkedő kőolajtermék-árak állnak. Ázsiában már most súlyos ellátási gondok tapasztalhatók, Európát pedig a következő hetekben gázolajhiány fenyegeti, amennyiben a Hormuzi-szorost nem nyitják meg újra.

