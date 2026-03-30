  • Megjelenítés
Hajókövetési adatok buktatták le a megdöbbentő manővert: hirtelen irányt váltottak a tankerek - Jöhet az üzemanyaghiány?
Globál

Hajókövetési adatok buktatták le a megdöbbentő manővert: hirtelen irányt váltottak a tankerek - Jöhet az üzemanyaghiány?

Portfolio
Európa felé tartó gázolajszállító tankerek változtattak irányt az Atlanti-óceánon, ami az iráni háború okozta ellátási zavarok és a globális üzemanyagpiaci feszültségek újabb jele, írja a Bloomberg.

A Vortexa adatai és a Bloomberg hajókövetési információi alapján az Aliai, a Minerva Vaso és a Grand Ace6 nevű tankerek az elmúlt hetekben vettek fel gázolajat az Egyesült Államokban. Eredetileg mindhárom hajó Európa felé tartott: az utóbbi kettő Amszterdamot, míg az Aliai Gibraltárt jelölte meg úti célként.

Azóta azonban mindhárom hajó éles fordulatot vett az Atlanti-óceánon. A Grand Ace6 jelenleg a togói Lomé felé tart, a másik két tartályhajó pedig délkeleti irányba halad.

Az útvonalváltozások hátterében az iráni háború miatt meredeken emelkedő kőolajtermék-árak állnak. Ázsiában már most súlyos ellátási gondok tapasztalhatók, Európát pedig a következő hetekben gázolajhiány fenyegeti, amennyiben a Hormuzi-szorost nem nyitják meg újra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility