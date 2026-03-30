Hatalmas bejelentés Trumptól: Irán lényegében elfogadta a békefeltételeket

Irán „nagyrészt” elfogadta az Egyesült Államok által javasolt 15 pontos béketervet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén a CNN cikke szerint.

Egyetértenek velünk a tervvel kapcsolatosan. 15 dolgot kértünk tőlük, illetve ők is kérnek tőlünk pár dolgot”

– mondta Trump.

Megkérdezték tőle azt is, hogy Irán válaszolt-e már ténylegesen az Egyesült Államok béketervére, melyet Pakisztán segítségével továbbítottak Teheránnak – elfogadják-e hivatalosan a tervezetet.

Ők javasolták nekünk a pontok nagy részét, miért ne tennék?”

– mondta az elnök.

Trump arról is beszélt, hogy Irán 20 hajónyi olajat küld Amerikának, hogy jelezzék, hogy komolyan tárgyalni akarnak a háború lezárásáról.

Irán hivatalosan nem fogadta el a béketervet, viszont elismerték, hogy elkezdtek egyeztetni az USA-val a háború lezárásáról.

Címlapkép forrása: Nathan Howard/Getty Images