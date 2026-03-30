Általában ez a szám 10, 12 vagy 15 ezer körül lehet. Ez egy kis számú ember, akiket megtévesztéssel vagy más eszközökkel kényszerítettek szerződéskötésre
– mondta a katonai hírszerzés egyik képviselője.
A hírszerzés szerint a kubaiak toborzása elsősorban propagandacélokat szolgál.
Ezt a politikai színtéren, a hazai közönség számára használják. Megpróbálják megmutatni, hogy Oroszország nem agresszor, és hogy az úgynevezett civilizált világ más országai is támogatják Oroszország elképzeléseit és terveit
– fogalmazott a katonai hírszerzés képviselője.
Címlapkép forrása: 2005 Sven Creutzmann/Mambo Photography via Getty Images
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
