Hírszerzési jelentés: a világ másik feléről toboroz katonákat Oroszország, egyetlen célja van ezzel

Az ukrán katonai hírszerzés szerint Oroszország eddig már 15 ezer kubai zsoldost toborzott az ukrajnai háborúba, de ez a toborzás nem annyira politikai, mint inkább propagandacélokat szolgál – írja az RBC-Ukraine.

Általában ez a szám 10, 12 vagy 15 ezer körül lehet. Ez egy kis számú ember, akiket megtévesztéssel vagy más eszközökkel kényszerítettek szerződéskötésre

– mondta a katonai hírszerzés egyik képviselője.

A hírszerzés szerint a kubaiak toborzása elsősorban propagandacélokat szolgál.

Ezt a politikai színtéren, a hazai közönség számára használják. Megpróbálják megmutatni, hogy Oroszország nem agresszor, és hogy az úgynevezett civilizált világ más országai is támogatják Oroszország elképzeléseit és terveit

– fogalmazott a katonai hírszerzés képviselője.

Címlapkép forrása: 2005 Sven Creutzmann/Mambo Photography via Getty Images

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni?

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

