Hosszú idő után előkerültek Ukrajna legrosszabb tankjai, kiderült, mihez kezd velük Kijev

Az M-55S ritkaságnak számít az ukrán fegyveres erőknél, mivel Szlovénia mindössze 28 darabot adott át ebből a típusból. A fegyver harcértékéről sokmindent elárul, hogy MAN teherautókat kapott érte cserébe Németországtól.

A harcok során a 2023-as ukrán ellentámadás során vetették be őket először és utoljára első vonalban. Az alacsony harcérték miatt ugyanis nagyon gyorsan kivonták őket a frontvonalról.

A T-55-ösön alapuló, modernizált szlovén harckocsik legutóbb 2025-ben szerepeltek a nyilvánosság előtt. Ezt megelőzően, 2023 elején a 47. "Magura" önálló gépesített dandár osztott meg felvételeket a legénység kiképzéséről. Most pedig a 159. gépesített dandár használja kiképzésre, vélhetően soha többet nem vetik be őket a frontvonalon.

Az M-55S lényegében a szovjet T-55-ös harckocsi izraeli közreműködéssel végrehajtott modernizált változata. A legfontosabb fejlesztés az volt, hogy az eredeti 100 milliméteres D-10T2Sz ágyút egy 105 milliméteres L7-es típusra cserélték.

Ugyanezt a fegyvert használják a Leopard 1-es harckocsikon is.

