  • Megjelenítés
Hosszú idő után előkerültek Ukrajna legrosszabb tankjai, kiderült, mihez kezd velük Kijev
Globál

Hosszú idő után előkerültek Ukrajna legrosszabb tankjai, kiderült, mihez kezd velük Kijev

Portfolio
Az ukrán 159. gépesített dandár sajtószolgálata fotókat és videókat tett közzé harckocsizóik kiképzéséről. A gyakorlat során a Szlovéniától kapott M-55S típusú harckocsikat használták, ezt sokan az ukrán fegyveres erők egyik legrosszabb hackocsijának tartják. A felvételeken jól látható, hogy a járművek oldalát Kontakt-1 reaktív páncélzattal (ERA) védik. A felülről érkező csapások ellen pedig a szokásos "tyúkketreccel" szerelték fel őket - számolt be a Defence Express.

Az M-55S ritkaságnak számít az ukrán fegyveres erőknél, mivel Szlovénia mindössze 28 darabot adott át ebből a típusból. A fegyver harcértékéről sokmindent elárul, hogy MAN teherautókat kapott érte cserébe Németországtól.

A harcok során a 2023-as ukrán ellentámadás során vetették be őket először és utoljára első vonalban. Az alacsony harcérték miatt ugyanis nagyon gyorsan kivonták őket a frontvonalról.

A T-55-ösön alapuló, modernizált szlovén harckocsik legutóbb 2025-ben szerepeltek a nyilvánosság előtt. Ezt megelőzően, 2023 elején a 47. "Magura" önálló gépesített dandár osztott meg felvételeket a legénység kiképzéséről. Most pedig a 159. gépesített dandár használja kiképzésre, vélhetően soha többet nem vetik be őket a frontvonalon.

Az M-55S lényegében a szovjet T-55-ös harckocsi izraeli közreműködéssel végrehajtott modernizált változata. A legfontosabb fejlesztés az volt, hogy az eredeti 100 milliméteres D-10T2Sz ágyút egy 105 milliméteres L7-es típusra cserélték.

Még több Globál

Ugyanezt a fegyvert használják a Leopard 1-es harckocsikon is.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kasza Elliott-tal

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility