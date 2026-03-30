Ijesztő vészhelyzet az űrben: megmagyarázhatatlan tünetek jelentkeztek egy asztronautánál
Mike Fincke amerikai űrhajós először beszélt részletesen arról az év eleji egészségügyi vészhelyzetről, amely a NASA történetének első orvosi célú evakuálásához vezetett a Nemzetközi Űrállomásról. Az 59 éves, korábban már négy űrrepülésen is részt vett, veterán asztronauta elmondta: az orvosok a mai napig nem tudják, mi okozta a hirtelen rosszullétét - jelentette a ScienceAlert.

Fincke január 7-én éppen az űrállomáson vacsorázott, és a másnapi űrsétájára készült, amikor váratlanul rosszul lett.

A rosszulét ideje alatt nem érzékelt fájdalmat, azonban szokatalan módon, egyik pillanatról a másikra elveszítette a beszédképességét.

Társai azonnal látták rajta, hogy baj van, ezért másodperceken belül riasztották a földi orvoscsapatot.

Teljesen váratlanul jött, villámgyorsan

Rossz hírt közöltek a felmelegedés egyik szomorú hatásáról: akár száz évig is eltarthat a regenerálódás

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

- mondta a NASA Johnson Űrközpontjából adott interjújában. Az epizód nagyjából húsz percig tartott. Fincke utána már jól érezte magát, és a rosszullét azóta sem ismétlődött meg.

A nyugalmazott ezredes pályafutása során összesen 549 napot töltött mikrogravitációs környezetben. Éppen öt és fél hónapja tartózkodott az űrállomáson, amikor az incidens bekövetkezett. Mind a hat társa köré gyűlt, hogy segítsen neki. Az orvosok a szívinfarktust kizárták, és fulladásról sem volt szó.

Minden más lehetőség azonban nyitott maradt, beleértve azt is, hogy az eset összefügghet a hosszú időn át tartó súlytalansággal.

A részletekről Fincke nem árulhatott el többet, a NASA ugyanis biztosítani akarja az űrhajósok egészségügyi adatainak védelmét, nehogy mások hasonló helyzetben veszélyben érezzék a magánszférájukat. Az űrállomás fedélzeti ultrahangkészüléke nagy segítséget jelentett a vizsgálatok során. Fincke a Földre való visszatérése óta számos további orvosi vizsgálaton esett át. A NASA emellett korábbi űrhajósok egészségügyi aktáit is átnézi, hátha történt már hasonló eset a múltban.

A SpaceX január 15-én, a tervezettnél több mint egy hónappal korábban hozta vissza a Földre Finckét és három társát. A legénység tagjai a landolás után azonnal kórházba kerültek. Fincke a múlt hónap végén maga fedte fel a kilétét, hogy véget vessen a nyilvános találgatásoknak. Elmondása szerint nagyon sajnálja, hogy a rosszulléte miatt elmaradt a tervezett űrséta, emellett pedig társainak is idő előtt kellett hazatérniük. A veterán űrhajósnak ez lett volna a tizedik űrsétája, társának, Zena Cardmannak viszont az első.

Fincke az interjúban azt is elárulta, hogy a NASA új igazgatója, Jared Isaacman egyenesen felszólította, hogy hagyja abba a folyamatos bocsánatkérést.

Nem te tehetsz róla, hanem az űr

- nyugtatták a kollégái. A veterán asztronauta továbbra sem adta fel a reményt, hogy egy nap még visszatérhet a világűrbe.

Kapcsolódó cikkünk

Nehéz döntést hozott meg a NASA, ilyen esetre még nem volt példa a Nemzetközi Űrállomáson

Rejtélyes egészségügyi probléma az űrállomáson: előrehozzák a négy űrhajós hazatérését

Példátlan eset a világűr kellős közepén: titokzatos vészhelyzet miatt szánták el magukat a sürgősségi lépésre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Ez is érdekelhet
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború egyik legfontosabb célja - Amerika Teherán olaját akarja
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility