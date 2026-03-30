Ijesztő vészhelyzet az űrben: megmagyarázhatatlan tünetek jelentkeztek egy asztronautánál

Fincke január 7-én éppen az űrállomáson vacsorázott, és a másnapi űrsétájára készült, amikor váratlanul rosszul lett.
A rosszulét ideje alatt nem érzékelt fájdalmat, azonban szokatalan módon, egyik pillanatról a másikra elveszítette a beszédképességét.
Társai azonnal látták rajta, hogy baj van, ezért másodperceken belül riasztották a földi orvoscsapatot.
Teljesen váratlanul jött, villámgyorsan
- mondta a NASA Johnson Űrközpontjából adott interjújában. Az epizód nagyjából húsz percig tartott. Fincke utána már jól érezte magát, és a rosszullét azóta sem ismétlődött meg.
A nyugalmazott ezredes pályafutása során összesen 549 napot töltött mikrogravitációs környezetben. Éppen öt és fél hónapja tartózkodott az űrállomáson, amikor az incidens bekövetkezett. Mind a hat társa köré gyűlt, hogy segítsen neki. Az orvosok a szívinfarktust kizárták, és fulladásról sem volt szó.
Minden más lehetőség azonban nyitott maradt, beleértve azt is, hogy az eset összefügghet a hosszú időn át tartó súlytalansággal.
A részletekről Fincke nem árulhatott el többet, a NASA ugyanis biztosítani akarja az űrhajósok egészségügyi adatainak védelmét, nehogy mások hasonló helyzetben veszélyben érezzék a magánszférájukat. Az űrállomás fedélzeti ultrahangkészüléke nagy segítséget jelentett a vizsgálatok során. Fincke a Földre való visszatérése óta számos további orvosi vizsgálaton esett át. A NASA emellett korábbi űrhajósok egészségügyi aktáit is átnézi, hátha történt már hasonló eset a múltban.
A SpaceX január 15-én, a tervezettnél több mint egy hónappal korábban hozta vissza a Földre Finckét és három társát. A legénység tagjai a landolás után azonnal kórházba kerültek. Fincke a múlt hónap végén maga fedte fel a kilétét, hogy véget vessen a nyilvános találgatásoknak. Elmondása szerint nagyon sajnálja, hogy a rosszulléte miatt elmaradt a tervezett űrséta, emellett pedig társainak is idő előtt kellett hazatérniük. A veterán űrhajósnak ez lett volna a tizedik űrsétája, társának, Zena Cardmannak viszont az első.
Fincke az interjúban azt is elárulta, hogy a NASA új igazgatója, Jared Isaacman egyenesen felszólította, hogy hagyja abba a folyamatos bocsánatkérést.
Nem te tehetsz róla, hanem az űr
- nyugtatták a kollégái. A veterán asztronauta továbbra sem adta fel a reményt, hogy egy nap még visszatérhet a világűrbe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nemrég még pária volt, most piros szőnyeget teríthetnek eléje: meglepő vendéget vár Trump a Béketanács következő ülésére
Az amerikai elnök szerint már több mint 500 fehérorosz politikai fogoly szabadult ki.
Mi vonható le a HIPA-adóalapból? Így lehet elkerülni az adóhiány megállapítását
Az RSM Hungary szakértői mutatták be az adóalap-csökkentésnél gyakran előforduló hibákat.
Jó hírt kapott a magyar Spar anyacége
Mehet a felvásárlás.
25 százalékos zuhanás jöhet a tőzsdéken, ha ez az egy dolog bekövetkezik
A Morgan Stanley szerint.
Hatalmas bejelentést Trumptól: Irán lényegében elfogadta a békefeltételeket
Közel lehet a háború vége.
Kezdődik: üzemanyaghiány lépett fel az egyik brit szupermarketláncnál
Megugrott a kereslet.
Rendszeres repülőjáratot indítanak a világ legsötétebb diktatúrájába
A Covid-járván kitörése óta nem volt erre példa.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.