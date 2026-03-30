Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Megint van áram Teheránban
Az iráni hatóságok jelentése szerint ismét stabil az áramszolgáltatás a fővárosban, illetve környékén.
Teheránban tegnap este ment el az áram az izraeli-amerikai bombázások következtében.
Megérkeztek a műholdképek: súlyos csapást mértek az iráni atomprogram kulcsfontosságú létesítményére
Súlyos károkat szenvedett és nem üzemképes az iráni Hondábnál található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).
Nem csitul az iráni háború - Ez vár ránk a tőzsdéken
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Legfrissebb fejleményként Donald Trump nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit; viszont az amerikai elnök továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet.
Izrael felé is mennek a rakéták
Az IDF kora reggel aktiválta a légvédelmet, Iránból érkeztek a rakéták. Károkról, áldozatokról egyelőre nincsenek hírek.
Két tanker is átment Hormuzon
A szoroson két tanker hajózott át, összesen 94 ezer tonna LNG-vel a fedélzeten, a célállomás India.
(Iran International)
Kuvaitot támadja Irán
Az ország légvédelme 5 drón lelövését jelentette ma reggel.
(Al-Dzsazíra)
Kiszivárgott Trump eddigi legveszélyesebb terve: amerikai katonák ezrei indulhatnak meg a rettegett atomkészletekért
Az Egyesült Államok elnöke katonai művelet indítását fontolgatja, amelynek célja közel fél tonna urán elszállítása Iránból – értesült amerikai tisztviselőktől a Wall Street Journal. Az akció rendkívül összetett és kockázatos lenne. Az amerikai erők várhatóan napokig, vagy akár egy hétig is iráni területen tartózkodnának, Trump ezért még nem hozta meg a végleges döntést.
Kiszivárogtak a szigorúan titkos tervek: Trump tízezres hadsereggel indított volna inváziót, de egy hiba miatt mindent le kellett fújni
Az izraeli Channel 12 hétvégi oknyomozó riportja szerint az Egyesült Államok lefújta az Irán ellen tervezett, kurd milíciák által végrehajtott szárazföldi inváziót.
Ballisztikus rakétatámadás Izrael ellen
A légvédelem ma reggel is aktív volt Izraelben: Iránból kilőtt ballisztikus rakétát fogtak el, sérült nincs.
(Times of Israel)
Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború valódi célja
Donald Trump amerikai elnök a Financial Timesnak adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit. Felvetette a Harg-sziget elfoglalásának lehetőségét is, viszont továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról.
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.
Tegnapi tudósításunk itt érhető el:
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
