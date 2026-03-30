Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.
Megint van áram Teheránban

Az iráni hatóságok jelentése szerint ismét stabil az áramszolgáltatás a fővárosban, illetve környékén.

Teheránban tegnap este ment el az áram az izraeli-amerikai bombázások következtében.

(Al-Jazeera)

Megérkeztek a műholdképek: súlyos csapást mértek az iráni atomprogram kulcsfontosságú létesítményére

Súlyos károkat szenvedett és nem üzemképes az iráni Hondábnál található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).

Megérkeztek a műholdképek: súlyos csapást mértek az iráni atomprogram kulcsfontosságú létesítményére
Nem csitul az iráni háború - Ez vár ránk a tőzsdéken

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Legfrissebb fejleményként Donald Trump nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit; viszont az amerikai elnök továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet.

Nem csitul az iráni háború - Ez vár ránk a tőzsdéken
Izrael felé is mennek a rakéták

Az IDF kora reggel aktiválta a légvédelmet, Iránból érkeztek a rakéták. Károkról, áldozatokról egyelőre nincsenek hírek.

(Iran International)

Két tanker is átment Hormuzon

A szoroson két tanker hajózott át, összesen 94 ezer tonna LNG-vel a fedélzeten, a célállomás India.

(Iran International)

Kuvaitot támadja Irán

Az ország légvédelme 5 drón lelövését jelentette ma reggel.

(Al-Dzsazíra)

Kiszivárgott Trump eddigi legveszélyesebb terve: amerikai katonák ezrei indulhatnak meg a rettegett atomkészletekért

Az Egyesült Államok elnöke katonai művelet indítását fontolgatja, amelynek célja közel fél tonna urán elszállítása Iránból – értesült amerikai tisztviselőktől a Wall Street Journal. Az akció rendkívül összetett és kockázatos lenne. Az amerikai erők várhatóan napokig, vagy akár egy hétig is iráni területen tartózkodnának, Trump ezért még nem hozta meg a végleges döntést.

Kiszivárgott Trump eddigi legveszélyesebb terve: amerikai katonák ezrei indulhatnak meg a rettegett atomkészletekért
Kiszivárogtak a szigorúan titkos tervek: Trump tízezres hadsereggel indított volna inváziót, de egy hiba miatt mindent le kellett fújni

Az izraeli Channel 12 hétvégi oknyomozó riportja szerint az Egyesült Államok lefújta az Irán ellen tervezett, kurd milíciák által végrehajtott szárazföldi inváziót.

Kiszivárogtak a szigorúan titkos tervek: Trump tízezres hadsereggel indított volna inváziót, de egy hiba miatt mindent le kellett fújni
Ballisztikus rakétatámadás Izrael ellen

A légvédelem ma reggel is aktív volt Izraelben: Iránból kilőtt ballisztikus rakétát fogtak el, sérült nincs.

(Times of Israel)

Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború valódi célja

Donald Trump amerikai elnök a Financial Timesnak adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit. Felvetette a Harg-sziget elfoglalásának lehetőségét is, viszont továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról.

Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború valódi célja
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

