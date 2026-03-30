Ítéletidő: özönvízszerű esőzések és villámárvizek pusztítottak Afganisztánban és Pakisztánban
Globál

MTI
Portfolio
Negyvenöt ember életét vesztette, és több mint hetvenen megsérültek Afganisztánban és Pakisztánban. Az elmúlt öt napban ugyanis özönvízszerű esőzések és villámárvizek pusztítottak a térségben. A természeti katasztrófa ezreket érint. A várható további csapadék miatt a régióban továbbra is magas fokú riasztás van érvényben.

Az afgán hatóságok tájékoztatása szerint a legtöbb áldozatot a középső és keleti tartományokat sújtó villámárvizek, valamint az ezeket kísérő földcsuszamlások követelték.

A természeti csapás több mint ezer családot érint, és legalább 130 lakóház teljesen megsemmisült.

A szomszédos Pakisztán határ menti hegyvidéki területein, így Haibar-Pahtunhva tartományban szintén tragikus a helyzet. Itt legalább tizenheten – köztük tizennégy gyermek – vesztették életüket. Huszonöten megsérültek, emellett számos épület megrongálódott.

Az ENSZ mindkét államot a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás által leginkább fenyegetett országok közé sorolja. A világszervezet egy korábbi jelentése már rávilágított a helyzet súlyosságára. Afganisztánban tavaly nyolcezer otthon dőlt romba a földrengések és áradások miatt. Pakisztánban pedig egy korábbi pusztító monszunidőszak mintegy ezer halálos áldozatot követelt, és teljesen letarolta a helyi mezőgazdaságot.

