Ítéletidő: özönvízszerű esőzések és villámárvizek pusztítottak Afganisztánban és Pakisztánban

Negyvenöt ember életét vesztette, és több mint hetvenen megsérültek Afganisztánban és Pakisztánban. Az elmúlt öt napban ugyanis özönvízszerű esőzések és villámárvizek pusztítottak a térségben. A természeti katasztrófa ezreket érint. A várható további csapadék miatt a régióban továbbra is magas fokú riasztás van érvényben.

Az afgán hatóságok tájékoztatása szerint a legtöbb áldozatot a középső és keleti tartományokat sújtó villámárvizek, valamint az ezeket kísérő földcsuszamlások követelték.

A természeti csapás több mint ezer családot érint, és legalább 130 lakóház teljesen megsemmisült.

A szomszédos Pakisztán határ menti hegyvidéki területein, így Haibar-Pahtunhva tartományban szintén tragikus a helyzet. Itt legalább tizenheten – köztük tizennégy gyermek – vesztették életüket. Huszonöten megsérültek, emellett számos épület megrongálódott.

Az ENSZ mindkét államot a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás által leginkább fenyegetett országok közé sorolja. A világszervezet egy korábbi jelentése már rávilágított a helyzet súlyosságára. Afganisztánban tavaly nyolcezer otthon dőlt romba a földrengések és áradások miatt. Pakisztánban pedig egy korábbi pusztító monszunidőszak mintegy ezer halálos áldozatot követelt, és teljesen letarolta a helyi mezőgazdaságot.

