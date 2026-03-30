Kemény szigorítás jöhet a világ legmagasabb hegycsúcsán: sokan nem indulhatnak így útnak
Kemény szigorítás jöhet a világ legmagasabb hegycsúcsán: sokan nem indulhatnak így útnak

Megkezdődött a Himalája tavaszi mászószezonja, a hírek szerint pedig Nepál szigorúbb szabályok és magasabb díjak bevezetését tervezi a Föld legmagasabb hegycsúcsának számító Mount Everesten.

Nepál számára a hegymászó- és trekkingturizmus kulcsfontosságú bevételi forrást jelent: tavaly 468 mászási engedélyt adtak ki az Everestre. Az ágazat több ezer embernek, köztük a serpáknak biztosít megélhetést, ugyanakkor biztonsági és környezeti kockázatokat is hordoz.

A nepáli kormány ezért a forgalom korlátozását és a szabályozás szigorítását tervezi. A javaslatok között szerepel, hogy a mászási engedély feltétele legyen egy legalább 7000 méteres csúcs korábbi megmászása, ezzel kiszűrve a tapasztalatlan hegymászókat.

A Kathmandu Post szerint a növekvő, gyakran felkészületlen mászói létszám torlódásokhoz, balesetekhez és mentési nehézségekhez vezet.

Az új szabályok átfogó turisztikai törvénytervezet részét képezik, amely jelenleg a parlament előtt van. Nem világos, hogy az intézkedések már az idei szezonban hatályba lépnek-e.

A reformcsomag környezetvédelmi elemeket is tartalmaz: létrehoznának egy állandó alapot a hulladékkezelés finanszírozására, és szigorítanák az előírásokat az expedíciók által hátrahagyott szemét elszállítására. A magashegyi régiókban felhalmozódott hulladék - műanyag, oxigénpalackok, sátrak, kötelek és emberi ürülék - egyre súlyosabb problémát jelent.

A kormány emellett ötéves akciótervet indított a hegyek megtisztítására, amelynek része, hogy a mászóknak dokumentálniuk kell a visszahozott hulladék mennyiségét. A tavasz a legkedvezőbb időszak a 7000 és 8000 méter feletti csúcsok megmászására.

Nepál már kiadta az engedélyeket a többi között az Annapurnára és a Dhaulagirire, a Mount Everestre vonatkozó adatok azonban egyelőre nem ismertek. A legtöbb expedíció májusban zajlik. A mászási engedély díja jelentősen emelkedik az idei szezonban:

a standard útvonalon személyenként 11 ezer dollárról 15 ezer dollárra nő.

