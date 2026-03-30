Kemény ultimátumot adott Trump: porig rombolhatják az iráni rezsim legfontosabb létesítményeit, ha elmarad a megállapodás

Trump konkrétan az iráni erőművek, az olajkutak és a Hark-sziget elpusztítását helyezte kilátásba.

Hozzátette, hogy akár a tengervíz-sótalanító üzemek is célponttá válhatnak.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ezeket a létesítményeket eddig nem érte támadás. Az esetleges csapásokat megtorlásként jellemezte "az iráni rezsim 47 éves terroruralma alatt meggyilkolt amerikai katonákért és más áldozatokért".

Az elnök ugyanakkor közölte, hogy Washington "komoly tárgyalásokat" folytat egy "új és észszerűbb rezsimmel" az iráni katonai műveletek lezárásáról. Kiemelte, hogy a megbeszélések során már jelentős előrelépés történt. Hozzáfűzte, hogy a megállapodás megkötése valószínű. Figyelmeztetett azonban: ha ez rövid időn belül mégsem jön létre, az Egyesült Államok beváltja a fenyegetését.

Irán folyamatosan cáfolja Trump azon kijelentéseit, melyek szerint bármilyen "áttörést", vagy akár csak közeledést elértek volna a közvetett tárgyalások.

