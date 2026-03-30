Kemény ultimátumot adott Trump: porig rombolhatják az iráni rezsim legfontosabb létesítményeit, ha elmarad a megállapodás
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok megsemmisíti Irán kulcsfontosságú infrastruktúráját, amennyiben nem születik megállapodás, és nem nyitják meg újra a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt - írta meg az Iran International.

Trump konkrétan az iráni erőművek, az olajkutak és a Hark-sziget elpusztítását helyezte kilátásba.

Hozzátette, hogy akár a tengervíz-sótalanító üzemek is célponttá válhatnak.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ezeket a létesítményeket eddig nem érte támadás. Az esetleges csapásokat megtorlásként jellemezte "az iráni rezsim 47 éves terroruralma alatt meggyilkolt amerikai katonákért és más áldozatokért".

Az elnök ugyanakkor közölte, hogy Washington "komoly tárgyalásokat" folytat egy "új és észszerűbb rezsimmel" az iráni katonai műveletek lezárásáról. Kiemelte, hogy a megbeszélések során már jelentős előrelépés történt. Hozzáfűzte, hogy a megállapodás megkötése valószínű. Figyelmeztetett azonban: ha ez rövid időn belül mégsem jön létre, az Egyesült Államok beváltja a fenyegetését.

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Civil egyetemnek álcázták a fegyvergyárat? - Kíméletlenül lecsapott a Izrael

Elindult a verseny Emmanuel Macron székéért: megtalálták az embert, aki legyőzheti Marine Le Pent

Irán folyamatosan cáfolja Trump azon kijelentéseit, melyek szerint bármilyen "áttörést", vagy akár csak közeledést elértek volna a közvetett tárgyalások.

Címlapkép forrása: Ali Mohammadi/Bloomberg via Getty Images

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Kimondták a kőkemény feltételt: hatalmas kártérítés nélkül esély sincs a békére Iránnal
