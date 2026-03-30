  • Megjelenítés
Kimondták a végső szót: 2027-ig esélye sem lesz a fellélegzésre Iránnak
MTI
Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács meghosszabbította az Iránnal kapcsolatos korlátozó intézkedések alkalmazását - közölte hétfőn a testület.

A Tanács döntése értelmében az Iránnal szembeni, súlyos emberi jogi jogsértések miatt bevezetett szankciós rendszer hatályát 2027. április 13-ig hosszabbították meg.

Az intézkedések utazási tilalmat és vagyonbefagyasztást foglalnak magukban, továbbá tiltják olyan eszközök exportját, amelyeket belső elnyomásra vagy távközlési megfigyelésre használhatnak.

Az uniós állampolgárok és vállalatok nem bocsáthatnak pénzügyi forrásokat a listázott személyek és szervezetek rendelkezésére.

A felülvizsgálat során egy elhunyt személyt töröltek a szankciós listáról, amely jelenleg 262 magánszemélyt és 53 szervezetet tartalmaz. Az EU 2011-ben vezette be az iráni emberi jogi szankciós rezsimet, amelyet azóta évente meghosszabbít.

Még több Globál

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője korábban elítélte a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépést, az önkényes letartóztatásokat és a megfélemlítést, és felszólította az iráni hatóságokat az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására, valamint az internethozzáférés biztosítására.

GettyImages-2256377196
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility