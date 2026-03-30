Kiszivárgott Trump eddigi legveszélyesebb terve: amerikai katonák ezrei indulhatnak meg a rettegett atomkészletekért

Az Egyesült Államok elnöke katonai művelet indítását fontolgatja, amelynek célja közel fél tonna urán elszállítása Iránból – értesült amerikai tisztviselőktől a Wall Street Journal. Az akció rendkívül összetett és kockázatos lenne. Az amerikai erők várhatóan napokig, vagy akár egy hétig is iráni területen tartózkodnának, Trump ezért még nem hozta meg a végleges döntést.

Trump komolyan mérlegeli a különleges műveleti erők bevetését, ugyanis

egyik legfontosabb célja, hogy megakadályozza, hogy Irán valaha is atomfegyverhez jusson.

Trump a béketárgyalások kapcsán is azt hangsúlyozza: Amerika csak akkor hajlandó beszüntetni az Irán elleni katonai akciót, ha Teherán feladja uránkészleteit. Ha a tárgyalóasztalnál nem hajlandók lemondani róla, Amerika katonai erőt fog használni.

A tavaly júniusi amerikai–izraeli légicsapások előtt Irán becslések szerint

több mint 400 kilogramm 60 százalékos, illetve közel 200 kilogramm 20 százalékos dúsítású uránnal rendelkezett.

Ezt a hasadóanyagot viszonylag könnyen fegyvertisztaságú, 90 százalékos dúsítású uránná lehetne alakítani. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója szerint az uránkészlet nagy része két helyszínen található. Az egyik az iszfaháni nukleáris komplexum alatti alagútrendszer, a másik pedig a natanzi létesítmény.

Szakértők és egykori katonai vezetők szerint ez lenne az egyik legnehezebb hadművelet, amelyet Trump valaha elrendelt. Az amerikai erőknek iráni légvédelmi rakéták és drónok tüzében kellene eljutniuk a célpontokhoz. A harcoló alakulatok feladata a terep biztosítása lenne, miközben a műszaki csapatok aknák és csapdák után kutatnának a romok között. A dúsított uránt előreláthatólag 40-50 speciális hengerben tárolják, amelyeket biztonsági szállítótartályokba kellene áthelyezni. Ez több teherautónyi rakományt jelentene. Ha a közelben nincs elérhető repülőtér, a katonáknak egy ideiglenes leszállópályát is ki kellene építeniük.

Ez nem egy gyors, villámcsapásszerű akció"

- nyilatkozta Joseph Votel nyugalmazott tábornok, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) és a Különleges Műveleti Parancsnokság (SOCOM) egykori vezetője.

A Pentagon már jelenleg is rendelkezik a térségben a művelethez szükséges eszközök jelentős részével. A védelmi minisztérium emellett fontolgatja további tízezer fős szárazföldi haderő telepítését is, hogy az elnök számára szélesebb mozgásteret biztosítson. A térségben már készenlétbe helyezték a tengerészgyalogság gyorsreagálású egységeit, valamint a 82. légideszant hadosztály ejtőernyőseit is. Ezek az alakulatok kulcsfontosságú stratégiai helyszíneket, például Irán déli partjainál fekvő szigeteket is elfoglalhatnának.

Az Egyesült Államok vezetői azonban továbbra is remélik: szárazföldi invázió nélkül is meg tudják valósítani stratégiai terveiket.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images