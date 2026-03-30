Kiszivárogtak a szigorúan titkos tervek: Trump tízezres hadsereggel indított volna inváziót, de egy hiba miatt mindent le kellett fújni

Az izraeli Channel 12 hétvégi oknyomozó riportja szerint az Egyesült Államok lefújta az Irán ellen tervezett, kurd milíciák által végrehajtott szárazföldi inváziót.

Amerika eredeti elképzelései szerint több tízezer fegyveres kurd harcos kelt volna át az iraki-iráni határon a háború első napjaiban.

Az inváziót kiterjedt amerikai és izraeli légi fedezet alatt hajtották volna végre. A művelet előkészítése elkezdődött már a háború elején: az USA és Izrael nagyszabású csapásokat mért az iráni biztonsági erőkre az ország északnyugati részén. Az invázióban mind a hat iráni kurd ellenzéki frakció harcosai részt vettek volna, emellett ők látták volna el fegyverrel az Iránon belüli kurdokat is.

Az izraeli Channel 12 riportja szerint az izraeli titkosszolgálat, a Moszad valójában már évek óta dolgozott a terveken. Dávid Barnea, a szervezet vezetője a háború előkészítése során bemutatta az elképzelést Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, majd Washingtonban is egyeztetett róla. Az izraeli katonai hírszerzés (Aman) ugyanakkor csekélynek ítélte a siker esélyét. Ennek ellenére Izraelben és az Egyesült Államokban is szentül hitték, hogy a kurdok "megteszik a magukét", ezért a terv működni fog.

Ez az optimista értékelés segítette hozzá Netanjahut ahhoz, hogy meggyőzze Donald Trumpot a február 28-i közös csapássorozat megindításáról.

Az invázió eredetileg tervezett időpontját azonban el kellett halasztani, miután a művelet részletei kiszivárogtak az amerikai médiában. A Fox News március 4-én már arról tudósított, hogy megkezdődött az offenzíva. Ezzel egy időben Karoline Leavitt fehér házi szóvivőt is nyíltan megkérdezték arról, hogy az Egyesült Államok fegyverzi-e a kurdokat. A sajtóhírek hatására Irán azonnal megerősítette északnyugati védelmi vonalait. A teheráni vezetés fokozta a katonai nyomást az észak-iraki kurdokon, és diplomáciai úton is egyre erőteljesebben lépett fel Bagdaddal szemben.

Ezzel párhuzamosan Recep Tayyip Erdogan török elnök közölte Donald Trumppal, hogy Ankara semmilyen formában nem tűr meg egy független kurd államot a térségben.

Az arab öbölmenti országok pedig arra figyelmeztették Washingtont, hogy Irán etnikai alapú felosztása az egész Közel-Keletet destabilizálhatja.

Időközben maguk a kurdok is egyre bizalmatlanná váltak, és a pusztán katonai támogatás helyett konkrét politikai garanciákat kezdtek el követelni. Ennek a fő oka az volt, hogy Szíriában Washington korábban a kurd erőkre támaszkodott az Iszlám Állam legyőzésében, később viszont Trump már az új szíriai elnök, Ahmed as-Saraa offenzíváját támogatta a kurd területek visszaintegrálása érdekében.

Mindezek fényében, és a meglepetés erejének elvesztése miatt Donald Trump "túl veszélyesnek" ítélte a műveletet, majd végleg lefújta az inváziót.

Később egy második lehetséges időpont is meghiúsult, így a Channel 12 jelentése szerint a terv mára teljesen "lekerült a napirendről".

