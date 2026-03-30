Megérkezett a legendás amerikai elit alakulat a Közel-Keletre - Bármikor elindíthatja az offenzívát az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen.

Az észak-karolinai Fort Braggből átvezényelt ejtőernyősök tovább bővítik a térségben állomásozó amerikai kontingenst, amelyet a hétvégén már mintegy 2500 tengerészgyalogos is megerősített. Az újonnan érkező egységek között megtalálhatók a 82. légideszant-hadosztály vezetési törzsét, egy további dandár, valamint logisztikai és egyéb támogató alakulatok. A névtelenséget kérő tisztviselők nem árulták el a katonák pontos állomáshelyét.

A források szerint ugyanakkor egyelőre nem született döntés az iráni bevetésről.

A csapatösszevonás mindössze megteremti a kapacitást az esetleges jövőbeli hadműveletekhez, ha a tárgyalások nem Washington szája ize szerint alakulnának.

A Reutersnek nyilatkozó források szerint Washington több célpontot mérlegel - többek között az iráni olajexport 90 százalékát bonyolító Harg-szigetet.

A Trump-kormányzaton belül felmerült az is, hogy szárazföldi erők bevetésével próbálják megkaparintani Irán dúsított uránkészleteit. Ez a lépés azonban a csapatok tartósabb jelenlétét követelné meg mélyen az ország belsejében, ahol a nukleáris anyagokat föld alatti létesítményekben tárolják. Egy másik terv szerint amerikai katonákat telepítenének az iráni partvidékre.

Céljuk az lenne, hogy biztosítsák az olajszállító tartályhajók szabad áthaladását a Hormuzi-szoroson.

A 82. légideszant-hadosztály (82nd Airborne Division) az Amerikai Egyesült Államok Hadseregének egyik legismertebb, elit ejtőernyős/gyorsreagálású hadosztálya. 1917-ben jött létre, a „All American” becenevet onnan kapta, hogy az I. világháborúban minden amerikai államból voltak katonái. A II. világháború alatt alakult át légideszant-hadosztállyá, és kulcsszerepet játszott többek között Szicíliában, Normandiában (D-nap, 1944. június 6.), valamint a Market Garden hadműveletben és az ardenneki harcokban. A hidegháború után is számos bevetésben vett részt: például Grenada (1983), Panama (1989), Öböl-háború (1990–1991), Irak (2003-tól több rotációban) és Afganisztán (2001 után), miközben fő feladata mindmáig az, hogy nagyon rövid időn belül a világ bármely pontjára telepíthető, ütőképes erőt biztosítson.

Bármilyen szárazföldi bevetés, még ha korlátozott célú is, komoly belpolitikai kockázatot jelent Trump számára. Az iráni hadműveletnek ugyanis alacsony a társadalmi támogatottsága. Ráadásul az elnök a választási kampányban éppen azt ígérte, hogy nem sodorja az országot újabb közel-keleti konfliktusba. A február 28-án indult Epic Fury hadművelet során az amerikai erők eddig több mint 11 ezer célpontot támadtak. A harcokban 13 amerikai katona vesztette életét, és több mint 300-an megsebesültek.

Forrás: Reuters

