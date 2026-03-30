Megérkeztek a műholdképek: súlyos csapást mértek az iráni atomprogram kulcsfontosságú létesítményére
MTI
Súlyos károkat szenvedett és nem üzemképes az iráni Hondábnál található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).

A bécsi székhelyű szervezet tájékoztatása szerint független műholdfelvételek elemzése és a létesítményről rendelkezésre álló ismeretek alapján megerősítették, hogy

a Hondábnál működő nehézvíz-termelő üzem - amelyről Irán jelezte, hogy március 27-én támadás érte - súlyosan megrongálódott, és jelenleg nem működőképes.

Az IAEA hozzátette: a létesítmény nem tartalmaz bejelentett nukleáris anyagot.

A Hondábnál található kutatóreaktort korábban Arak néven ismerték. Az ügynökség közlése szerint a mostani értékelés műholdképeken és a létesítményre vonatkozó saját információkon alapul.

Kapcsolódó cikkünk

Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Ez is érdekelhet
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap
Rendkívüli állapotot hirdettek ki Csecsenföldön
Váratlan fordulat: Irán bejelentést tett a Hormuzi-szorosról - Hatalmas engedményt tesznek
