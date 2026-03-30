Meghökkentő fordulat: kitilttota az amerikai gépeket egy NATO-tagállam a légteréből - Kerülőúton mennek Irán ellen
Spanyolország lezárta légterét az Irán elleni támadásokban részt vevő amerikai gépek előtt – jelentette be Margarita Robles védelmi miniszter hétfőn.

Sem a katonai támaszpontok használatát, sem a légterünk igénybevételét nem engedélyezzük az iráni háborúval összefüggő műveletekhez"

– mondta Robles a madridi sajtótájékoztatóján.

A hírről elsőként az El País számolt be katonai forrásokra hivatkozva. A lap szerint

a légtérzár miatt a katonai gépek Spanyolország megkerülésére kényszerülnek a Közel-Kelet felé vezető útvonalon.

A tilalom a vészhelyzeti esetekre azonban nem vonatkozik.

A döntést azzal indokolja Madrid, hogy az ország nem kíván részt venni egy "egyoldalúan, a nemzetközi jog megsértésével indított háborúban," és semmilyen módon nem járul hozzá ahhoz. Arra a kérdésre, hogy a légtérzár ronthatja-e a kétoldalú kapcsolatokat Washingtonnal, a miniszter nem adott részletes választ.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

