Meglepő kutatás látott napvilágot: ezzel a három apró változtatással megelőzhető lehet a rettegett betegség
Egy új kutatás szerint már minimális életmódváltoztatás, napi 11 perc extra alvás, 4,5 perc mérsékelt testmozgás és negyed csészényivel több zöldség is elég ahhoz, hogy érezhetően csökkenjen a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata - írta meg a ScienceAlert.

A European Journal of Preventive Cardiology című szaklapban megjelent tanulmány

több mint 53 ezer, átlagosan 63 éves résztvevő adatait elemezte.

A kutatók arra jutottak, hogy a három apró változtatás együttes napi alkalmazása nyolc év alatt 10 százalékkal csökkentette a súlyos kardiovaszkuláris események kockázatát. Ezek közé tartozik például a szívinfarktus, a stroke és a szívelégtelenség. Az alvást és a fizikai aktivitást viselhető okoseszközökkel, míg a táplálkozási szokásokat kérdőívekkel mérték fel. Az elemzés során számos egyéb kockázati tényezőt, például az életkort, a nemet, a dohányzást és az alkoholfogyasztást is figyelembe vették.

Bár a vizsgálat jellegéből adódóan közvetlen ok-okozati kapcsolat nem bizonyítható, az adatok szoros összefüggést mutattak a három tényező együttese és az alacsonyabb egészségügyi kockázat között. A szakemberek rámutattak arra is, hogy az alvás, a mozgás és a táplálkozás kölcsönösen hatnak egymásra.

A rendszeres testmozgás például javítja az alvás minőségét, így ezek együttes vizsgálata sokkal pontosabb képet ad a valós folyamatokról.

A kutatók azok számára is fogalmaztak meg támpontokat a kutatási eredmények alapján, akik nagyobb célt tűznének ki maga elé az életmódváltás terén. Napi 8-9 óra alvás, legalább 42 perc közepes vagy erős intenzitású testmozgás és megfelelő minőségű étrend mellett 57 százalékkal csökkennek a kockázatok legkedvezőtlenebb életmódú csoporthoz képest. A közepes intenzitású testmozgás kategóriájába már a gyors séta és a lépcsőzés is beletartozik. Az étrend minőségét pedig a több zöldség, gyümölcs, hal és teljes kiőrlésű gabona, illetve a kevesebb feldolgozott hús és cukrozott üdítőital fogyasztása alapján értékelték.

Már az egészen szerény mértékű változtatások is szív- és érrendszeri előnyökkel járhatnak, egyúttal megnyitják az utat a további, hosszú távú életmódváltás felé

- hangsúlyozta Nicholas Koemel, a kutatócsoport táplálkozástudósa. Hozzátette: néhány apró, egyidejű változtatás a legtöbb ember számára sokkal könnyebben megvalósítható és fenntartható, mint egyetlen területen végrehajtott drasztikus váltás.

