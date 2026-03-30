Meglépte a hadiipari óriás: elképesztő tempóban kezdik ontják az ukrán csúcsfegyvert
A német Rheinmetall hadiipari vállalat 2027-re akár évi 400 darabra növelné az általuk szupermodernnek titulált drónelhárító légvédelmi rendszerek gyártási kapacitását. Ez a jelenlegi termelés megduplázását jelentené. A lépést nagyrészt az orosz-ukrán háború tapasztalatai indokolják - tudósított az United24.

A Rheinmetall egy friss befektetői prezentációban vázolta fel a Skynex és a Skyranger rendszerek gyártásának felfuttatására vonatkozó terveit. Ezeket a fegyverrendszereket kifejezetten a modern fenyegetések elhárítására tervezték. Ide tartoznak például az iráni tervezésű Sahed típusú kamikaze drónok,

amelyeket az orosz erők széles körben vetnek be ukrán városok és kritikus infrastruktúra ellen.

A tervezett bővítés nyomán a vállalat heti nyolc légvédelmi rendszer legyártását célozza meg. Összehasonlításképpen: 2025 szeptemberében a Rheinmetall évi mintegy 200 darabos kapacitásról számolt be, tehát a mostani terv tehát ennek a kétszeresét jelenti. A cég ezzel párhuzamosan a beszállítói láncainak megerősítésén és diverzifikáláson is dolgozik.

A gyártókapacitást több országban párhuzamosan bővítik. A svájci és olasz üzemek egyenként évi mintegy 140, míg a németországi létesítmények körülbelül 100 rendszer előállítására lesznek képesek.

Fájdalmas hír érkezett a nyaralások előtt: elkezdődött a díjemelés a repülős utazásoknál

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Megérkezett a legendás amerikai elit alakulat a Közel-Keletre - Bármikor elindíthatja az offenzívát az Egyesült Államok

Mind a Skynex, mind a Skyranger rendszer gépágyúkkal és fejlett célzórendszerekkel rendelkezik. Hivatalosan drónok és cirkálórakéták elfogására is alkalmasak, Ukrajna pedig már éles körülmények között alkalmazza őket.

A jelentések szerint a Skynex platformok a drónok és a cirkálórakéták ellen egyaránt hatékonynak bizonyultak. A Leopard 1-es harckocsialvázra szerelt Skyranger 35 rendszereket pedig 2025 vége óta használják az ukrán erők.

Az európai kereslet ennek következtében rohamosan nő, mivel az országok sorra értékelik újra a légvédelmi szükségleteiket. Németország és Hollandia már rendelt a Skyranger 30-as rendszerekből, míg Svájc Skynex rendszerek vásárlására készül. Egyedül a német haderő, a Bundeswehr hosszú távú igényét 500-600 rendszerre becsülik. Egy négy Skynex vagy Skyranger egységből álló üteg ára ugyanakkor mintegy 68,9 millió dollár.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Ez is érdekelhet
Megszületett a nagy gázalku: Magyarországot megkerülve érkezhet amerikai gáz Ukrajnába
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Rohamra indultak Moszkva legnagyobb páncélosai - Nem kellett volna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility