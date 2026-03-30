Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalásokról: régóta nem volt ilyen erős Ukrajna

Jelenleg nincs kitűzve újabb háromoldalú tárgyalási forduló Kijev, Moszkva és az Egyesült Államok részvételével, de Zelenszkij szerint idővel sor kerül erre.

A háromoldalú találkozónak meg kell történnie, csupán azért halasztódik, mert az Egyesült Államok jelenleg Iránra koncentrál

– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette:

Nem hiszem, hogy zsákutcába jutottunk. Meg kell szerveznünk egy háromoldalú találkozót és folytatni a diplomáciai folyamatot.

Ukrajna álláspontja szerint a jelenlegi arcvonal befagyasztása jelenti a tűzszünet legrealisztikusabb alapját. Ezzel szemben Oroszország előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donbasz még el nem foglalt területeiről. Az Egyesült Államok jelezte, hogy biztonsági garanciákat csak egy átfogó békemegállapodás megkötése után hajlandó nyújtani Ukrajnának. Ez a gyakorlatban a területi viták, köztük a Donbasz kérdésének rendezéséhez köti a hasonló vállalásokat.

A legutóbbi háromoldalú tárgyalási fordulóra február 16-án került sor. A február végére tervezett, majd márciusra halasztott következő találkozó röviddel azelőtt maradt el, hogy Washington megindította volna az Irán elleni csapásokat.

Zelenszkij elmondta, hogy Oroszország már hetekkel korábban jelezte: nem kíván az Egyesült Államok területén tárgyalni. Alternatív helyszínként Törökországot vagy Svájcot javasolták.

Készek vagyunk támogatni egy svájci, törökországi vagy bármilyen helyszínen tartandó találkozót, ahová a partnereink hajlandók eljönni

– mondta az ukrán elnök. Hozzátette, hogy Washington jelzése szerint a tárgyalócsapatuk egyelőre az Egyesült Államokban marad.

Zelenszkij szerint a labda most az Egyesült Államok és Oroszország térfelén pattog, vagyis Kijev a másik két féltől vár lépést. Nyomatékosításként azt mondta:

Ukrajna ma sokkal erősebb, mint az elmúlt hat hónapban.

