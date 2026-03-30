  • Megjelenítés
Globál

"Mindenre készen állunk" - Súlyos kijelentést tettek a nagyhatalmak válaszul az iráni háborúra

Portfolio
A G7-csoport pénzügy- és energiaügyi miniszterei, jegybankelnökei, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) képviselői hétfőn videókonferencián egyeztettek az iráni háború okozta gazdasági és pénzügyi sokkról. A résztvevők jelezték, hogy az energiapiac stabilizálása érdekében nyitottak a további beavatkozásra. A jegybankok eközben megerősítették az árstabilitás fenntartása iránti elkötelezettségüket - írta meg a Bloomberg.

Előző héten már jelezték, hogy március végén egyeztetnek az iráni konfliktusról. A kiadott közös közleményben a csoport leszögezte:

Készek vagyunk partnereinkkel szoros együttműködésben minden szükséges intézkedést megtenni, beleértve az energiapiac stabilitásának és biztonságának megőrzését.

A Nemzetközi Energiaügynökség a hónap elején már megállapodott a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról. Ezzel a kínálati zavarokat és az áringadozást kívánják kezelni. Az egyes tagállamok saját gazdaságukra szabott lépéseket is hoztak, például üzemanyag-támogatást nyújtottak a háztartásoknak és a vállalkozásoknak. Japán emellett az árnyomás és a jen gyengülése miatt a nyersolaj határidős piacán is beavatkozást fontolgat.

A nyilatkozat emellett felszólította az összes országot, hogy tartózkodjon a szénhidrogénekre és a kapcsolódó termékekre vonatkozó indokolatlan exportkorlátozásoktól. Egyúttal megerősítette a zavartalan kereskedelmi útvonalak, köztük a kritikus tengeri szállítási vonalak védelmének fontosságát. A G7 arra kérte az IEA-t, hogy folyamatosan elemezze az energiapiaci fejleményeket, és készítsen forgatókönyveket a tagállamok számára. A csoport végül megismételte Ukrajna melletti megingathatatlan támogatását, valamint

Még több Globál

az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartása iránti elkötelezettségét.

Kapcsolódó cikkünk

Az olajárak megugrása már érzékelhetően fűti az inflációt, és egyúttal fékezi a globális növekedést. Az OECD legfrissebb becslései szerint a világgazdaság a korábban vártnál lassabb növekedési pályára állt. A pénzpiacokon is erős kilengések tapasztalhatók, mivel a befektetők a recessziós kockázatokat és a kamatemelések lehetőségét egyaránt beárazzák.

A közlemény szerint a G7-országok jegybankjai

szorosan figyelemmel kísérik az energia- és nyersanyagárak inflációra, az inflációs várakozásokra, valamint a gazdasági aktivitásra gyakorolt hatását.

A monetáris politika ugyanakkor továbbra is adatvezérelt marad.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility