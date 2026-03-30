"Mindenre készen állunk" - Súlyos kijelentést tettek a nagyhatalmak válaszul az iráni háborúra

Előző héten már jelezték, hogy március végén egyeztetnek az iráni konfliktusról. A kiadott közös közleményben a csoport leszögezte:

Készek vagyunk partnereinkkel szoros együttműködésben minden szükséges intézkedést megtenni, beleértve az energiapiac stabilitásának és biztonságának megőrzését.

A Nemzetközi Energiaügynökség a hónap elején már megállapodott a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról. Ezzel a kínálati zavarokat és az áringadozást kívánják kezelni. Az egyes tagállamok saját gazdaságukra szabott lépéseket is hoztak, például üzemanyag-támogatást nyújtottak a háztartásoknak és a vállalkozásoknak. Japán emellett az árnyomás és a jen gyengülése miatt a nyersolaj határidős piacán is beavatkozást fontolgat.

A nyilatkozat emellett felszólította az összes országot, hogy tartózkodjon a szénhidrogénekre és a kapcsolódó termékekre vonatkozó indokolatlan exportkorlátozásoktól. Egyúttal megerősítette a zavartalan kereskedelmi útvonalak, köztük a kritikus tengeri szállítási vonalak védelmének fontosságát. A G7 arra kérte az IEA-t, hogy folyamatosan elemezze az energiapiaci fejleményeket, és készítsen forgatókönyveket a tagállamok számára. A csoport végül megismételte Ukrajna melletti megingathatatlan támogatását, valamint

az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartása iránti elkötelezettségét.

Az olajárak megugrása már érzékelhetően fűti az inflációt, és egyúttal fékezi a globális növekedést. Az OECD legfrissebb becslései szerint a világgazdaság a korábban vártnál lassabb növekedési pályára állt. A pénzpiacokon is erős kilengések tapasztalhatók, mivel a befektetők a recessziós kockázatokat és a kamatemelések lehetőségét egyaránt beárazzák.

A közlemény szerint a G7-országok jegybankjai

szorosan figyelemmel kísérik az energia- és nyersanyagárak inflációra, az inflációs várakozásokra, valamint a gazdasági aktivitásra gyakorolt hatását.



A monetáris politika ugyanakkor továbbra is adatvezérelt marad.

