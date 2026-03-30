Nagy a baj, Zelenszkij szerint sorra kilincselnek nála a világ vezetői – Egy feltétellel megy bele a kérésükbe

Az ukrán elnök egy újságíróknak WhatsAppon tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy Kijev kész erre:

leállítják az említett csapásokat, amennyiben Oroszország is felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.

Zelenszkij azt is hozzátette, hogy Ukrajna nyitott egy húsvéti tűzszünetre.

A közelmúltban, egy ilyen súlyos globális energiaválságot követően, valóban kaptunk jelzéseket néhány partnerünktől azzal kapcsolatban, hogyan csökkentsük tevékenységünket az olajiparban és az Oroszországi Föderáció energiaágazatában

– mondta Zelenszkij.

Az energiaárak emelkedése mögött az Irán elleni amerikai–izraeli háború áll, amely jelentősen szűkítette a kőolaj, a földgáz és a finomított kőolajtermékek globális kínálatát.

Zelenszkij a négynapos közel-keleti körútjáról visszatérve közölte, hogy a térség több országával is megállapodott Ukrajna energiaellátásának támogatásáról. A hétvégén bejelentette, hogy sikerült egy egyéves gázolajszállítási szerződést is megkötniük, bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra. A gázolaj egyaránt létfontosságú az ukrán fegyveres erők működéséhez és a gazdaság gerincét jelentő mezőgazdasági szektor számára.

A látogatás során Ukrajna keretmegállapodást írt alá Szaúd-Arábiával és Katarral. Az Egyesült Arab Emírségekkel pedig már egy hasonló egyezmény előkészítése zajlik.

Az ukrán elnök a közel-keleti vezetőkkel légvédelmi rakéták szállításáról is tárgyalt, arról azonban nem számolt be, hogy született-e konkrét megállapodás. Kiemelte: az iráni háború miatt a nemzetközi partnerek jelenleg elsősorban a Közel-Keletre irányítják a rakétavédelmi rendszereiket, így Ukrajna olykor háttérbe szorul.

