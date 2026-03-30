  • Megjelenítés
Nagy a baj, Zelenszkij szerint sorra kilincselnek nála a világ vezetői – Egy feltétellel megy bele a kérésükbe
Globál

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn elárulta, hogy Ukrajna több szövetségesétől is jelzéseket kapott: mérsékeljék az orosz olaj- és energiaszektort célzó nagy hatótávolságú csapásokat az energiaárak emelkedése miatt – írja a Reuters.

Az ukrán elnök egy újságíróknak WhatsAppon tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy Kijev kész erre:

leállítják az említett csapásokat, amennyiben Oroszország is felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.

Zelenszkij azt is hozzátette, hogy Ukrajna nyitott egy húsvéti tűzszünetre.

A közelmúltban, egy ilyen súlyos globális energiaválságot követően, valóban kaptunk jelzéseket néhány partnerünktől azzal kapcsolatban, hogyan csökkentsük tevékenységünket az olajiparban és az Oroszországi Föderáció energiaágazatában

Még több Globál

– mondta Zelenszkij.

Az energiaárak emelkedése mögött az Irán elleni amerikai–izraeli háború áll, amely jelentősen szűkítette a kőolaj, a földgáz és a finomított kőolajtermékek globális kínálatát.

Zelenszkij a négynapos közel-keleti körútjáról visszatérve közölte, hogy a térség több országával is megállapodott Ukrajna energiaellátásának támogatásáról. A hétvégén bejelentette, hogy sikerült egy egyéves gázolajszállítási szerződést is megkötniük, bár a részleteket nem hozták nyilvánosságra. A gázolaj egyaránt létfontosságú az ukrán fegyveres erők működéséhez és a gazdaság gerincét jelentő mezőgazdasági szektor számára.

A látogatás során Ukrajna keretmegállapodást írt alá Szaúd-Arábiával és Katarral. Az Egyesült Arab Emírségekkel pedig már egy hasonló egyezmény előkészítése zajlik.

Az ukrán elnök a közel-keleti vezetőkkel légvédelmi rakéták szállításáról is tárgyalt, arról azonban nem számolt be, hogy született-e konkrét megállapodás. Kiemelte: az iráni háború miatt a nemzetközi partnerek jelenleg elsősorban a Közel-Keletre irányítják a rakétavédelmi rendszereiket, így Ukrajna olykor háttérbe szorul.

Címlapkép forrása: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

