Nemrég még pária volt, most piros szőnyeget teríthetnek eléje: meglepő vendéget vár Trump a Béketanács következő ülésére
Nemrég még pária volt, most piros szőnyeget teríthetnek eléje: meglepő vendéget vár Trump a Béketanács következő ülésére

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön tette közzé, hogy a Béketanács következő ülésére várja Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfőt.

Múlt héten a fehéroroszországi megbízottam, John Coale, miután tárgyalt a nagyra becsült elnökkel, Alekszandr Lukasenkával, további 250 politikai foglyot szabadított ki! Ezzel a Lukasenka elnök által kegyesen szabadon bocsátott foglyok száma tavaly május óta jóval 500 fölé emelkedett

– írta Trump.

Szeretném a legmelegebb KÖSZÖNETEMET kifejezni az elnök úrnak, hogy ezt megtette, és várom, hogy a következő Béketanács-ülésen együtt lehessek vele!

– tette hozzá az amerikai elnök.

Lukasenka a 2020 augusztusi fehérorosz elnökválasztás után vált persona non gratává Nyugaton. A fehérorosz ellenzék szerint az ő jelöltjük, Szvjatlana Cihanouszkaja nyerte meg valójában a választást, amelyet a regnáló elnök elcsalt. Ezt követően tömegtüntetések törtek ki Minszkben és más városokban, amelyeket Lukasenka Vlagyimir Putyin orosz elnök beavatkozásának köszönhetően levert, több ezer embert pedig bebörtönzött.

Lukasenka 2022 februárjában országa területét átengedte az orosz haderőnek, amely onnan indította el támadását Kijev ellen. Belarusz azóta is a legkitartóbb szövetségese Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúban.

Az Egyesült Államok Trump hatalomra jutását követően elkezdett tapogatózni Belarusz és Lukasenka felé.

Egyes elemzők mögött e törekvések mögött részben az állhat, hogy Lukasenkát valamelyest leválasszák Putyinról.

