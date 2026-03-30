Rendkívüli döntés született: hathavi fegyverpénzt kapnak bizonyos MÁV-dolgozók áprilisban
Lázár János építési és közlekedési miniszter egyedi döntésének köszönhetően a MÁV fegyveres biztonsági őrei is megkapják a fegyveres testületeknél megszokott hathavi illetménynek megfelelő juttatást, az úgynevezett "fegyverpénzt". A mintegy 370 érintett munkavállaló április elején számíthat az extra összegre.

A hatályos jogszabályok alapján a vasúttársaság munkatársaira alapesetben nem vonatkozna ez a juttatás. A tárcavezető döntését azzal indokolta, hogy

a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű vasúti infrastruktúra, valamint a kritikus és veszélyes szállítmányok biztonsága alapvetően értékelődött fel az elmúlt időszakban.

A MÁV közleményében hozzátette, ezzel párhuzamosan a kritikus és veszélyes szállítmányok védelme is kiemelt prioritássá vált.

A többletjuttatás kifizetését a MÁV-csoport teljes egészében saját forrásból fedezi, amely április elején érkezik meg a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) szervezet mintegy 370 fős állományhoz.

