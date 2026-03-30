Rendszeres repülőjáratot indítanak a világ legsötétebb diktatúrájába
Az Air China, kína legnagyobb légitársasága hétfőn újraindította járatát Peking és Phenjan között. Az első út után azonban a légitársaság máris leállította az új foglalások felvételét, és a további indulásokat sem erősítették meg.

A kínai nemzeti légitársaság

a koronavírus-járvány kitörése óta először indított ismét heti rendszerességű járatot az észak-koreai fővárosba.

A légi összeköttetés felújítása a két főváros közötti személyvonat-közlekedés helyreállítását követte. Az Air China ugyanakkor nem reagált a sajtómegkeresésekre. Emellett a légitársaság weboldalán sem lehet jövőbeli járatokat találni a két város között.

Rowan Beard, az észak-koreai utazásokra specializálódott Young Pioneer Tours utazásszervező munkatársa elmondta, hogy a légitársaság saját tájékoztatása alapján állította le a további foglalásokat. A dél-koreai Jonhap hírügynökség beszámolója szerint

Rossz hírt közöltek a felmelegedés egyik szomorú hatásáról: akár száz évig is eltarthat a regenerálódás

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

a hétfői, Pekingből Phenjanba tartó gépen mindössze tíz utas tartózkodott.

Észak-Korea továbbra is gyakorlatilag zárva tart a külföldi turisták előtt. Csupán néhány kivétel létezik, például a korlátozott feltételek mellett érkező, szervezett orosz turistacsoportok számára engedélyezik a belépést. Beard szerint a turizmus hiánya miatt rendkívül nehéz megtölteni a gépeket, még heti egyetlen járat esetén is. Emellett a magas üzemanyagköltségek is jelentős szerepet játszhatnak az útvonal felfüggesztésében.

Forrás: Reuters

Forrás: Reuters

Ez is érdekelhet
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború egyik legfontosabb célja - Amerika Teherán olaját akarja
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton
