A múlt hét folyamán az orosz negyedik gépesített lövészdandár ismét - sokadszorra - rohamozta meg Konstantinyivkát. A támadás során előkerültek a könnyen felismerhető "teknőstankok", azok közül is a legnagyobbak. A videók alapján ez nem volt jó ötlet.

Ahogy északról Liman, úgy délről Konstantinyivka jelenti az egyik legkomolyabb akadályt az orosz alakulatok számára a Kramatorszk-Szlavjanszk városok felé vezető úton. A két település Donyeck megye utolsó védőbástyája, érthető tehát, hogy Moszkva komoly erőket vezényel irányába.

Az egyik ilyen múltheti roham során kerültek elő a T72B3M harckocsi jelentősen módosított "teknőstank" variánsai: a páncélosokra több rétegnyi extra páncélzatot pakoltak, maguk előtt aknamentesítő kereket tolnak, láncok és acélsodronyok lógnak róluk.

A világhálón kerengő videók alapján a teknőstankok mostani iterációi már elég sok kifejezetten hasznos újítást tartalmaznak: ha kis szögben is, de mozgatható a tornyuk, a katonák pedig csapóajtókon keresztül hagyhatják el a felépítményt.

Az ukrán katonák beszámolója alapján azonban hiába az extra védelem, két igen komoly probléma is akad a páncélosokkal: egyfelől az egyébként kifejezetten lapos, jó rejtőzködőképességekkel bíró T-72-esek az extra páncélzat miatt

rettentő feltűnőek, másfelől az extra tömeg miatt terepen nagyjából 10 km/h-val tudnak haladni,

így hiába látható a videókon, hogy két ilyen monstrum is túlél több közvetlen dróntalálatot, a frontról érkező hírek alapján a tömeges "drónrohamok" soknak bizonyulnak nekik.

