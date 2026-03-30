Rossz hírt közöltek a felmelegedés egyik szomorú hatásáról: akár száz évig is eltarthat a regenerálódás
Egy új kutatás szerint az Északi-sarkvidék egyes területein akár egy évtized alatt is visszatérhet a növényzet az örökfagy hirtelen összeomlása után, míg máshol ez a regenerációs folyamat akár száz évig is eltarthat - számolt be a Phys.org.
A Nature Climate Change folyóiratban megjelent tanulmány az úgynevezett retrogresszív olvadási csuszamlásokat vizsgálta.

Ezek akkor keletkeznek, amikor a talajjég megolvad, és a felszín hirtelen destabilizálódik.

A földcsuszamlásszerű események akár több hektárnyi területet is érinthetnek. Ilyenkor a felszín jelentősen megsüllyedhet, a növényzet pedig nagyrészt megsemmisül. A hirtelen olvadási jelenségek jelenleg a globális permafroszt (örökké fagyos talaj) mintegy öt százalékát, nagyjából 905 ezer négyzetkilométert érintenek.

A kutatócsoport Mark Lara, az Illinoisi Egyetem növénybiológia-professzora, Hszia Csohszüan posztdoktori kutató és Liu Lin, a Hongkongi Kínai Egyetem professzora vezetésével nyolc, csuszamlás által érintett örökfagy-régiót vizsgált. Ezek közül kettő Alaszkában, három Kanadában, egy Szibériában, kettő pedig a Csinghaj–Tibeti-fennsíkon található.

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Civil egyetemnek álcázták a fegyvergyárat? - Kíméletlenül lecsapott a Izrael

Elindult a verseny Emmanuel Macron székéért: megtalálták az embert, aki legyőzheti Marine Le Pent

Az elemzés évtizedekre visszanyúló műholdas adatokra támaszkodott.

A növényi produktivitás nyomon követésére a vörös és a közeli infravörös spektrális jeleket használták, amelyet pilóta nélküli légi felmérésekkel is kiegészítettek.

A legfontosabb eredmény az volt, hogy a helyreállás időtartama szoros összefüggést mutat az adott terület bruttó elsődleges produkciójával, vagyis a fotoszintetikus kapacitásával. Az alacsonyabb szélességi körökön fekvő, termékenyebb területeken a növényzet akár egy évtizeden belül újra kizöldülhet. Ezzel szemben

a magas-sarkvidéki és magashegységi régiókban a regenerálódás évtizedekig, vagy akár száz évig is eltarthat.

Az összefüggés előrejelző képessége a gyakorlatban is igazolódott. Amikor a kutatók négy további, független permafroszt-területen tesztelték a modelljüket, a magasabb produktivitású, alacsony-sarkvidéki helyszíneken az előrejelzéseik egy-két éves pontossággal teljesültek. Az alacsonyabb produktivitású területeken a becslés bizonytalanabb volt, ami a hosszabb regenerálódási idővel függött össze.

Mark Lara hangsúlyozta, hogy a növényzet önmagában nem képes ellensúlyozni az olvadó permafrosztból felszabaduló teljes szénkibocsátást, de a veszteségek egy részét képes lehet kompenzálni. A kutatók szerint a következő lépés a sarkvidéki növények, különösen a fűzfélék szén-dioxid-megkötő képességének részletesebb vizsgálata lesz.

Gyökeres változás közeleg az időjárásban: pokoli hőhullámok jöhetnek Magyarországon

Kimondták a legrosszabbat a jövőnkről: átlépjük a kritikus küszöböt, és a neheze még csak most érkezik

Megmérték, mennyivel nőtt a tengerszint az elmúlt 30 évben

Nem csak az élelmiszerárakon keresztül hat a klímaválság az inflációra

Jön a "szuper El Nino" – Ez alapjaiban rajzolhatja át az időjárási folyamatokat

Szélsőségeket okozó időjárási jelenség jöhet nyáron

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Kimondták a kőkemény feltételt: hatalmas kártérítés nélkül esély sincs a békére Iránnal
