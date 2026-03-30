Rossz hírt közöltek a felmelegedés egyik szomorú hatásáról: akár száz évig is eltarthat a regenerálódás

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A Nature Climate Change folyóiratban megjelent tanulmány az úgynevezett retrogresszív olvadási csuszamlásokat vizsgálta.

Ezek akkor keletkeznek, amikor a talajjég megolvad, és a felszín hirtelen destabilizálódik.

A földcsuszamlásszerű események akár több hektárnyi területet is érinthetnek. Ilyenkor a felszín jelentősen megsüllyedhet, a növényzet pedig nagyrészt megsemmisül. A hirtelen olvadási jelenségek jelenleg a globális permafroszt (örökké fagyos talaj) mintegy öt százalékát, nagyjából 905 ezer négyzetkilométert érintenek.

A kutatócsoport Mark Lara, az Illinoisi Egyetem növénybiológia-professzora, Hszia Csohszüan posztdoktori kutató és Liu Lin, a Hongkongi Kínai Egyetem professzora vezetésével nyolc, csuszamlás által érintett örökfagy-régiót vizsgált. Ezek közül kettő Alaszkában, három Kanadában, egy Szibériában, kettő pedig a Csinghaj–Tibeti-fennsíkon található.

Az elemzés évtizedekre visszanyúló műholdas adatokra támaszkodott.

A növényi produktivitás nyomon követésére a vörös és a közeli infravörös spektrális jeleket használták, amelyet pilóta nélküli légi felmérésekkel is kiegészítettek.

A legfontosabb eredmény az volt, hogy a helyreállás időtartama szoros összefüggést mutat az adott terület bruttó elsődleges produkciójával, vagyis a fotoszintetikus kapacitásával. Az alacsonyabb szélességi körökön fekvő, termékenyebb területeken a növényzet akár egy évtizeden belül újra kizöldülhet. Ezzel szemben

a magas-sarkvidéki és magashegységi régiókban a regenerálódás évtizedekig, vagy akár száz évig is eltarthat.

Az összefüggés előrejelző képessége a gyakorlatban is igazolódott. Amikor a kutatók négy további, független permafroszt-területen tesztelték a modelljüket, a magasabb produktivitású, alacsony-sarkvidéki helyszíneken az előrejelzéseik egy-két éves pontossággal teljesültek. Az alacsonyabb produktivitású területeken a becslés bizonytalanabb volt, ami a hosszabb regenerálódási idővel függött össze.

Mark Lara hangsúlyozta, hogy a növényzet önmagában nem képes ellensúlyozni az olvadó permafrosztból felszabaduló teljes szénkibocsátást, de a veszteségek egy részét képes lehet kompenzálni. A kutatók szerint a következő lépés a sarkvidéki növények, különösen a fűzfélék szén-dioxid-megkötő képességének részletesebb vizsgálata lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio