Ukrán dróntámadás érte Taganrog városát
Egy ukrán dróntámadás megölt egy embert, tüzeket okozott, valamint otthonokat és ipari létesítményeket rongált meg vasárnap a dél-oroszországi Taganrog városában – közölték helyi tisztviselők.
A regionális kormányzó elmondta, hogy a lezuhanó dróntörmelék miatt evakuálni kellett a lezuhanó törmelék által érintett területet.
A mentőalakulatok dolgoznak az incidens helyszínén, ahol a törmelék lezuhant. Tüzek és károk keletkeztek. Az embereket evakuálták
– közölte Jurij Szljusar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramban.
Szvetlana Kambulova taganrogi polgármester egy későbbi, Telegramra feltett bejegyzésében a városban keletkezett kiterjedt károkról beszélt, és 8 sérültről számolt be.
A lezuhanó dróntörmelék miatt több lakóház, szociális hely és ipari vállalkozás is megsérült
– írta.
(Reuters)
Támadás ért egy orosz várost és egy fontos kikötőt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a balti-tengeri fontos orosz kikötőt Uszty-Lugában, Oroszország egyik legnagyobb kőolajexport-központjában. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
