Támadás ért egy orosz várost és egy fontos kikötőt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Egy ukrán dróntámadás megölt egy embert, tüzeket okozott, valamint otthonokat és ipari létesítményeket rongált meg vasárnap a dél-oroszországi Taganrog városában – közölték helyi tisztviselők.

A regionális kormányzó elmondta, hogy a lezuhanó dróntörmelék miatt evakuálni kellett a lezuhanó törmelék által érintett területet.

A mentőalakulatok dolgoznak az incidens helyszínén, ahol a törmelék lezuhant. Tüzek és károk keletkeztek. Az embereket evakuálták

– közölte Jurij Szljusar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramban.

Szvetlana Kambulova taganrogi polgármester egy későbbi, Telegramra feltett bejegyzésében a városban keletkezett kiterjedt károkról beszélt, és 8 sérültről számolt be.

A lezuhanó dróntörmelék miatt több lakóház, szociális hely és ipari vállalkozás is megsérült

– írta.

(Reuters)