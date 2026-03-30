Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn
Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Szamarai területen lévő Togliatti városában található KujbisevAzot vegyi üzemet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Nemrég még pária volt, most piros szőnyeget teríthetnek eléje: meglepő vendéget vár Trump a Béketanács következő ülésére

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-ön tette közzé, hogy a Béketanács következő ülésére várja Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfőt.

Moszkva brit diplomatát utasított ki kémkedés vádja miatt

Oroszország hétfőn kiutasított egy brit diplomatát, mivel az FSZB szerint kémtevékenységet végzett.

Az FSZB közölte, hogy a moszkvai nagykövetségen dolgozó másodtitkárt két héten belüli távozásra utasították, miután a szolgálat kémelhárító tisztjei felfedezték a „be nem jelentett hírszerzői jelenlétet”.

Az FSZB közölte, hogy arra utaló jeleket talált, hogy a diplomata „az Oroszországi Föderáció biztonságát veszélyeztető hírszerzési és felforgató tevékenységet folytat”.

Az FSZB szerint a diplomata különösen az orosz gazdasággal kapcsolatos érzékeny információkhoz próbált hozzájutni informális találkozók során.

(Reuters)

Rohamra indultak Moszkva legnagyobb páncélosai - Nem kellett volna

A múlt hét folyamán az orosz negyedik gépesített lövészdandár ismét - sokadszorra - rohamozta meg Konstantinyivkát. A támadás során előkerültek a könnyen felismerhető "teknőstankok", azok közül is a legnagyobbak. A videók alapján ez nem volt jó ötlet.

Hét ukrán megyében áramkimaradások vannak az orosz csapások miatt

Az Ukrenergo jelentése szerint hét ukrán megyében áramkimaradások vannak az energetikai infrastruktúrát érő orosz csapások miatt.

(Ukrinform)

102 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz légvédelmi erők az éjszaka folyamán 102 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett.

(TASZSZ)

164 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát az éjjel

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország hétfőre virradó éjjel 164 drónt indított Ukrajna ellen, amelyekből az ukrán légvédelem 150-et lelőtt.

(Ukrinform)

Ukrán támadás ért egy vegyi üzemet Oroszország Szamarai területén

Orosz Telegram-csatornák szerint ukrán erők hétfőre virradó éjjel csapást mértek egy vegyi üzemre Oroszország Szamarai területén.

A közösségi médiában közzétett fotókon és videókon füst száll fel a Togliatti városában található KujbisevAzot vegyi üzem területéről.

Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület kormányzója egy „togliatti-i ipari vállalkozás” elleni dróntámadásról számolt be, anélkül, hogy további részleteket közölt volna arról, hogy mit találtak el, vagy mekkora kárt okoztak.

Fedoriscsev szerint áldozatok nem voltak.

(The Kyiv Independent)

Ukrán dróntámadás érte Taganrog városát

Egy ukrán dróntámadás megölt egy embert, tüzeket okozott, valamint otthonokat és ipari létesítményeket rongált meg vasárnap a dél-oroszországi Taganrog városában – közölték helyi tisztviselők.

A regionális kormányzó elmondta, hogy a lezuhanó dróntörmelék miatt evakuálni kellett a lezuhanó törmelék által érintett területet.

A mentőalakulatok dolgoznak az incidens helyszínén, ahol a törmelék lezuhant. Tüzek és károk keletkeztek. Az embereket evakuálták

– közölte Jurij Szljusar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramban.

Szvetlana Kambulova taganrogi polgármester egy későbbi, Telegramra feltett bejegyzésében a városban keletkezett kiterjedt károkról beszélt, és 8 sérültről számolt be.

A lezuhanó dróntörmelék miatt több lakóház, szociális hely és ipari vállalkozás is megsérült

– írta.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

