Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Oroszország hétfőn kiutasított egy brit diplomatát, mivel az FSZB szerint kémtevékenységet végzett.

Az FSZB közölte, hogy a moszkvai nagykövetségen dolgozó másodtitkárt két héten belüli távozásra utasították, miután a szolgálat kémelhárító tisztjei felfedezték a „be nem jelentett hírszerzői jelenlétet”.

Az FSZB közölte, hogy arra utaló jeleket talált, hogy a diplomata „az Oroszországi Föderáció biztonságát veszélyeztető hírszerzési és felforgató tevékenységet folytat”.

Az FSZB szerint a diplomata különösen az orosz gazdasággal kapcsolatos érzékeny információkhoz próbált hozzájutni informális találkozók során.

