Tüntetések robbantak ki Oroszországban: kíméletlen kór terjed, a hatóságok tehetetlenek

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletben döntött az országos vakcinagyártás átszervezéséről. A lépést az indokolta, hogy a Szibériban található Novoszibirszki területen kitört állatjárvány tömeges kényszervágáshoz vezetett. Ez pedig Oroszországban ritkának számító tiltakozásokat váltott ki.

Az elnöki rendelet több, az ország különböző pontjain működő állami vállalatot von össze egyetlen szervezetbe, az Orosz Biológiai Ipari Társaságba. A dokumentum szerint az intézkedés célja "a technológiai függetlenség biztosítása, a fenntartható fejlődés és a beruházások ösztönzése az állategészségügyi ágazatban". Eközben a novoszibirszki régióban több ezer állatot kellett leölni egy fertőzés következtében,

a kétségbeesett gazdálkodók pedig a mezőgazdaságért felelős vezető kormánytisztviselők lemondását követelték.

Az orosz hatóságok a paszteurellózist és a veszettséget nevezték meg a járvány okozójaként, amely mára már más oroszországi régiókra is átterjedt. Az egyik állami állategészségügyi szolgálat vezetője szerint a kórokozó mutációjához a kisgazdaságokban végzett rendszertelen oltási gyakorlat vezetett.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma egy március 20-án közzétett jelentésében helyi forrásokra és kereskedelmi kapcsolatokra hivatkozott. Ebben azt írták, hogy a meghozott intézkedések mértéke "a ragadós száj- és körömfájás meg nem erősített kitörésére utalhat".

A jelentés szerint a hatósági válaszlépések kétségeket ébresztettek a jelenlegi vakcinák hatékonyságával, valamint az orosz szarvasmarha-kereskedelem kilátásaival kapcsolatban. Az orosz mezőgazdasági felügyelet visszautasította az amerikai állításokat. Kiemelték, hogy a novoszibirszki régióban 2022 óta folynak a ragadós száj- és körömfájás elleni tervszerű oltások, amelyeket a hatóság rendszeresen ellenőriz.

Oroszország 2022 előtt az állatgyógyászati vakcináinak akár 70 százalékát is importálta, a nyugati szankciók bevezetése azonban gyökeres változást hozott. A felügyelet vezetője, Szergej Dankvert 2024-ben arról számolt be, hogy ez az arány mára megfordult, és a vakcinák mintegy 70 százalékát jelenleg már belföldön állítják elő.

Forrás: Reuters

