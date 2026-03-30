  • Megjelenítés
Tüntetések robbantak ki Oroszországban: kíméletlen kór terjed, a hatóságok tehetetlenek
Globál

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletben döntött az országos vakcinagyártás átszervezéséről. A lépést az indokolta, hogy a Szibériban található Novoszibirszki területen kitört állatjárvány tömeges kényszervágáshoz vezetett. Ez pedig Oroszországban ritkának számító tiltakozásokat váltott ki.

Az elnöki rendelet több, az ország különböző pontjain működő állami vállalatot von össze egyetlen szervezetbe, az Orosz Biológiai Ipari Társaságba. A dokumentum szerint az intézkedés célja "a technológiai függetlenség biztosítása, a fenntartható fejlődés és a beruházások ösztönzése az állategészségügyi ágazatban". Eközben a novoszibirszki régióban több ezer állatot kellett leölni egy fertőzés következtében,

a kétségbeesett gazdálkodók pedig a mezőgazdaságért felelős vezető kormánytisztviselők lemondását követelték.

Az orosz hatóságok a paszteurellózist és a veszettséget nevezték meg a járvány okozójaként, amely mára már más oroszországi régiókra is átterjedt. Az egyik állami állategészségügyi szolgálat vezetője szerint a kórokozó mutációjához a kisgazdaságokban végzett rendszertelen oltási gyakorlat vezetett.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma egy március 20-án közzétett jelentésében helyi forrásokra és kereskedelmi kapcsolatokra hivatkozott. Ebben azt írták, hogy a meghozott intézkedések mértéke "a ragadós száj- és körömfájás meg nem erősített kitörésére utalhat".

Még több Globál

A jelentés szerint a hatósági válaszlépések kétségeket ébresztettek a jelenlegi vakcinák hatékonyságával, valamint az orosz szarvasmarha-kereskedelem kilátásaival kapcsolatban. Az orosz mezőgazdasági felügyelet visszautasította az amerikai állításokat. Kiemelték, hogy a novoszibirszki régióban 2022 óta folynak a ragadós száj- és körömfájás elleni tervszerű oltások, amelyeket a hatóság rendszeresen ellenőriz.

Oroszország 2022 előtt az állatgyógyászati vakcináinak akár 70 százalékát is importálta, a nyugati szankciók bevezetése azonban gyökeres változást hozott. A felügyelet vezetője, Szergej Dankvert 2024-ben arról számolt be, hogy ez az arány mára megfordult, és a vakcinák mintegy 70 százalékát jelenleg már belföldön állítják elő.

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility