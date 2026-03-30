Ukrán drón csapódott be egy NATO-tagállam területén - Elárulta Kijev, mi állhat a háttérben

Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy egyetlen ukrán drónt sem irányítottak szándékosan Finnország felé. Szerinte

az orosz elektronikai hadviselési rendszerek ELTÉRÍTETTÉK A PÁLYÁJÁRÓL a támadó drónt.

Kijev ezzel párhuzamosan azt ígérte, minden szükséges adatot megoszt a finn hatóságokkal, és hivatalosan is elnézést kért az incidensért.

A finn légierő jelentése szerint március 29-én reggel több azonosítatlan légi célpont hatolt be az ország légterébe. Vadászgépeket riasztottak az elfogásukra, de a földi károk elkerülése érdekében nem nyitottak tüzet. Két drón az orosz határtól mintegy 50 kilométerre fekvő Kouvolánál zuhant le, egy további pedig Espoo közelében csapódott a földbe. Személyi sérülés nem történt.

A finn hatóságok az egyik drónt egy ukrán, nagy hatótávolságú csapásmérő eszközként, feltehetően egy An-196 típusú pilóta nélküli repülőgépként azonosították. Petteri Orpo finn miniszterelnök közölte, hogy a drónok valószínűleg ukrán eredetűek voltak. A kormányfő az incidenst a finn határ közelében található orosz infrastruktúra elleni csapásokkal hozta összefüggésbe.

Az eset idején Ukrajna többször is támadta az oroszországi Leningrádi területen található uszty-lugai olajterminált. A létesítmény légvonalban mintegy 160 kilométerre délkeletre fekszik Kouvolától. Az ismétlődő ukrán csapások miatt valószínűleg fokozták az orosz elektronikai zavarás intenzitását a térségben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy egyeztetett Alexander Stubb finn államfővel, és mindkét fél azonos módon értékeli a történteket. Hasonló esetek korábban a balti államokban is előfordultak. Március 25-én, az orosz kikötők elleni csapások során több ukrán drón is letért a kijelölt repülési útvonaláról, majd Lettország, illetve Észtország légterébe sodródott.

