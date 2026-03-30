Váratlan fordulat: sorra fordulnak Putyin ellen az orosz milbloggerek, katasztrofálisnak látják a helyzetet a fronton
Oroszország legismertebb katonai bloggerei közül többen is nyíltan bírálják a háború menetét és a hadvezetést. Sőt, akad olyan is, aki egyenesen Vlagyimir Putyin lemondását követeli. A korábban az ukrán összeomlást jósló véleményvezérek most arról beszélnek, hogy az ukrán fegyveres erők harcászati hatékonyságban már felülmúlják az orosz hadsereget - közölte a Kyiv Post.

Jurij Podoljaka, a mintegy 2,8 millió Telegram- és 2,7 millió YouTube-feliratkozóval rendelkező katonai blogger pénteken élesen szakított korábbi narratívájával. Ő még 2014-ben fordított hátat Ukrajnának, és éveken át részletes, taktikai elemzésekkel mutatta be az orosz sikereket. Még a 2025–2026-os tél során is magabiztosan jósolta Ukrajna közeli összeomlását. Most viszont azt közölte nézőivel, hogy az ukrán hadsereg harcászati hatékonyságban felülmúlja az oroszt. Hozzátette, hogy a tavaszi offenzíva valószínűleg súlyos veszteségekkel fog kudarcot vallani.

Az ellenség rendkívül hatékonyan dolgozik a hátországunk ellen, és folyamatosan támadja a logisztikánkat. Sajnos nincs módunk hatékonyan megvédeni ezeket a területeket

- mondta Podoljaka.

Kiemelte továbbá, hogy az ukrán drónképességek és az elektronikai hadviselés terén meglévő fölényük jócskán meghaladja az oroszokét, ez a technológiai szakadék pedig folyamatosan nő.

Podoljaka szerint Oroszország a közeljövőben képtelen lesz változtatni a kialakult helyzeten. Pedig éppen ezekben a hónapokban kellene a 2026-os hadjárat fő csapását mérnie. Elmondta, hogy az ukránok nagyon hatékonyak, és sokkal gyorsabban tanulnak. Úgy véli, hogy Kijev gyorsan és hatékonyan dolgoz ki új taktikákat,

lényegében ők diktálják a tempót a modern hadviselési stratégiákban.

Mutatja ezek eredményességét szerinte, hogy a NATO is innen lesi el a tudást.

Ilja Remeszlo, a Moszkva-párti tábor ismert szószólója korábban nyíltan kiállt Ukrajna függetlenségének megszüntetése mellett. Most azonban egy öt pontból álló kiáltványt tett közzé "Öt ok, amiért nem támogatom többé Vlagyimir Putyint" címmel. Putyint alkalmatlannak, a gazdaság tönkretevőjének és a polgári szabadságjogok elfojtójának nevezte. A háborút pedig egyenesen kilátástalan nemzeti katasztrófaként jellemezte.

A háborút kizárólag Putyin bizonytalanságérzete táplálja. Mi, hétköznapi polgárok semmit sem nyerünk vele

- írta 90 ezres követőtáborának. Remeszlo a bejegyzés végén az orosz elnök lemondását és bíróság elé állítását követelte.

Vlagyimir Kucserenko, a Makszim Kalasnyikov álnéven ismert orosz újságíró pénteki videóblogjában szintén éles kritikát fogalmazott meg. Azzal vádolta Putyint, hogy képtelen akár megnyerni, akár befejezni a háborút. Szerinte az orosz elit egyre inkább "mérgező figurának" tekinti az elnököt. Emiatt a politikai vezetés az eltávolítását látja az egyetlen kiútnak saját hatalma megőrzésére.

Az orosz hadsereg vezetését is egyre több bírálat éri belülről. Andrej Filatov, a 170 ezres követőtáborral rendelkező "haditudósító" vasárnapi cikkében a parancsnoki morált támadta. Azt írta, hogy a hadsereg vezetésében megrögzült egy kifejezetten káros szemlélet, amely az alacsonyabb rangú katonák életét egyszerűen feláldozhatónak tekinti. Ráadásul a parancsnokokat soha nem vonják felelősségre az élőerő értelmetlen feláldozásáért.

A hadsereg vezérkara nem képes megbirkózni egy modern háború kihívásaival

- összegezte véleményét Filatov.

Dmitrij és Jekatyerina Korzin hétfőn 1,1 milliós Telegram-követőtáborát figyelmeztette a fronton zajló folyamatokra. Szerintük Ukrajna nemcsak sikeresen tartja magát az orosz tavaszi offenzívával szemben, hanem Kijev egy masszív támadóerőt is felépített.

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Anna Zubenko/Frontliner/Getty Images

