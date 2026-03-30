Váratlan fordulat: Trump hirtelen zöld utat adott a hatalmas orosz olajszállítmánynak az összeomlás szélén álló országba

Orosz olajszállító tartályhajó futott be Kubába, miután Donald Trump amerikai elnök váratlanul azt jelezte, hogy nem kifogásolja a szállítmány érkezését.
A szankciós listán szereplő, Anatolij Kolodkin nevű tartályhajó százezer tonna nyersolajat szállított humanitárius segélyként. Ezt a RIA Novosztyi orosz hírügynökség közölte az orosz közlekedési minisztériumra hivatkozva. A hajó a kikötéskor már készen állt a rakomány lefejtésére.
Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén nyilatkozott az újságíróknak. Azt mondta:
Ha egy ország olajat akar küldeni Kubába, nekem semmi kifogásom ellene, legyen az akár Oroszország.
Ez éles fordulatot jelent a korábbi amerikai állásponthoz képest. A washingtoni kormányzat korábban ugyanis büntetővámokkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely nyersolajat szállít Havannába. Ennek hatására többek között Mexikó is leállította a szállítmányait.
Kuba a jelenlegi energiaválság miatt a Szovjetunió összeomlása óta nem látott nehézségekkel küzd. A szigetország korábban nagymértékben függött a venezuelai olajszállítmányoktól. Ezek azonban január eleje óta gyakorlatilag megszűntek, miután az Egyesült Államok katonai műveletet indított Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítására. Miguel Díaz-Canel kubai elnök a múlt héten közölte, hogy országa több mint három hónapja nem kapott olajat.
A mintegy tízmillió lakosú szigeten az elmúlt hetekben rendszeressé váltak az áramszünetek.
Az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy a kubai kórházak már alig tudják fenntartani a sürgősségi és az intenzív ellátást. Havanna a tárgyalások mellett a napenergia-termelés jelentős bővítésével próbálja enyhíteni az üzemanyaghiányt.
A Kreml korábban közönnyel fogadta a büntetővámokkal kapcsolatos amerikai fenyegetéseket. Moszkva arra hivatkozott, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi forgalom jelenleg is minimális. Trump vasárnapi nyilatkozatában egyébként nem kímélte Kubát sem.
Kubának vége, rossz a rendszerük, nagyon rossz és korrupt a vezetésük. Akár kapnak egy hajónyi olajat, akár nem, az nem fog számítani
- fogalmazott az amerikai elnök. Ugyanakkor hozzátette: az embereknek szükségük van fűtésre és hűtésre, ezért inkább engedélyezi a szállítmány célba érését.
