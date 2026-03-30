Veszélybe került az EKB terve: azonnali lépésre készülnek, ha újra elszabadulnak az árak
Az Európai Központi Bank márciusi alapforgatókönyve veszélybe kerülhet, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik - figyelmeztetett Jánisz Szturnárasz, a görög jegybank elnöke egy bukaresti pénzügyi konferencián.

Szturnárasz, aki egyben az EKB Kormányzótanácsának tagja is, elmondta:

a jegybanki döntéshozók előtt álló legnagyobb kihívás a megfelelő reakció megtalálása.

Úgy kell ugyanis kezelniük a főként kínálati oldali tényezők által fűtött inflációt, hogy közben ne mélyítsék tovább a gazdasági lassulást.

Hangsúlyozta:

ha az inflációs folyamatok begyorsulnak, akkor az EKB-nak gyorsan kell lépnie.

Ezzel előzhetik meg, hogy az áremelkedési nyomás tartósan beépüljön a gazdaságba.

A görög jegybankelnök rámutatott:

egy elhúzódó háború esetén az euróövezet az EKB alapforgatókönyvénél kedvezőtlenebb makrogazdasági környezettel nézhet szembe.

Ez gyengébb gazdasági növekedést és tartósan magasabb inflációt jelentene. Korábban Christine Lagarde, az EKB elnöke is jelezte, hogy a jegybank kész a kamatemelésre. Erre akkor kerülhet sor, ha a közel-keleti konfliktus tartósan felfelé hajtja az euróövezeti áremelkedés ütemét.

Szturnárasz ugyanakkor kiemelte, hogy az EKB stabil alapokról kezdheti meg a helyzet kezelését. Az euróövezeti infláció ugyanis már közel egy éve a 2 százalékos jegybanki cél közelében tartózkodik. Ez némi mozgásteret biztosít egy esetleges monetáris szigorításhoz. Emellett a jegybank az elmúlt időszakban jelentősen elmélyítette a tudását a közvetett hatásokról és a másodkörös transzmissziós mechanizmusok működéséről.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

