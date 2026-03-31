Amerika háborújának árnyékában fontos történelmi fordulathoz érkezett a keleti nagyhatalom, de lehet, hogy a legrosszabb pillanatban

Az egész világ azt találgatja, hogy mikor és hogyan lesz vége az Egyesült Államok Iránnal vívott háborújának. A konfliktus árnyékában most kisebb figyelem jut a távol-keleti feszültségre, holott éppen ez élezheti ki a helyzetet és vezethet újabb incidensekhez. Tajvan és Kína is ádázan figyeli az eseményeket, az rengeteg tanulsággal szolgálhat minden oldalról. Bár elsőre úgy tűnik, hogy most Kínának kedvező helyzet alakult ki, ugyanakkor sokasodnak azok a jelek is, amik óvatosságra intik Hszi Csin-ping elnököt. Az viszont biztos, hogy teljesen új geopolitikai realitás alakult ki az indo-csendes-óceáni térségben, ami döntő változást hozhat.

Instabil helyzet

Amerika és Izrael Iránnal vívott háborúja megrengette a Távol-Keletet. Ennek oka, hogy a térségben sok ország támaszkodik a Perzsa-öbölből származó energiahordozókra, emiatt kétségessé vált az energiaellátás. A közel-keleti konfliktus gyors lezárása szinte mindenkinek kiemelt érdeke lenne, kifejezetten Tajvanon figyeli erőteljesen a politikai vezetés az eseményeket. A szigeten a háború komoly hatást gyakorol az energiaellátás biztonságára. Kifejezetten az LNG importját érinti a Hormuzi-szoros lezárása, mivel a helyi behozatal 33,7 százalékát a katari cseppfolyósított földgáz tette ki. Mivel a legnagyobb beszállítójuk kiesett, az egész energiaellátásra bizonytalan helyzetbe került.

#Taiwan has about 11 days of liquefied natural gas reserves—a limited buffer that has become critical after Iran disrupted shipping through the #Strait_of_Hormuz, cutting off key supplies from #Qatar. Because Taiwan relies heavily on #LNG to power its grid and… pic.twitter.com/jd7YGnI5q5 https://twitter.com/hashtag/Taiwan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — ️ World News ️ (@ferozwala) March 24, 2026

Laj Csing-tö elnök egy rendezvényen március 21-én úgy fogalmazott, hogy két hétre elegendő LNG-vel rendelkeznek, míg olajból 100 napnál is tovább bírnák. Beszédében igyekezett megnyugtatni a hallgatóságot, szerinte a következő időszakban biztosított az ellátás. Ugyanakkor hozzátette, májusban „kissé szűkös lesz a helyzet”, mivel az amerikai szállítmányok később érkeznek. A krízis felerősítette azokat a hangokat, amelyek a nukleáris energiatermelés újraindítását szorgalmazzák. A szigeten az utóbbi években több reaktort is leállítottak, ám több újraindítási engedélykérelem beadásra került. A helyzetet a nagy rivális, Kína azonnal meg is próbálta a javára fordítani: felajánlotta, hogy energiabiztonságot ad Tajvannak, cserébe nem kér mást, „csak” a fennhatósága elismerését.

Bár a „nemes ajánlat” nem érte el a célját, rávilágított, hogy Peking továbbra sem tett le a tervéről, hogy a Népköztársaság fennhatósága alá vegye a szigetet.

Fontos tanulságok

A térségi konfliktus szempontjából az Irán elleni háború távolinak tűnhet, de valójában nagyon is komoly hatást gyakorol és nemcsak a már említett energiaügyi szempontból. Az összecsapás ugyanis számos hadászati információt ad, melyeket be lehet építeni a lokális katonai stratégiákba. Tajpej sok tanulságot vonhat le, elsősorban Irán szemszögéből. Az amerikai-izraeli támadás ugyanis éppen úgy zajlik, ahogy egy esetleges Tajvan elleni invázió indulna: rakétazáporral. Bár Irán egyáltalán nem egy sziget, a körülmények miatt mégis hasonlít a földrajzi helyzet. Sem Izrael, sem pedig az Egyesült Államok nem határos a síita országgal, annak szomszédjai pedig kategorikusan elutasították, hogy a területüket katonai műveletekre vehessék igénybe. Éppen ezért, amennyiben az Egyesült Államok (Izrael esetében nem reális erről beszélni) szárazföldi hadműveletet akar indítani, akkor partraszállást kellene végrehajtania. Egy ilyen vállalkozás rendkívül kockázatos, amely potenciálisan katonák ezreinek áldozatával is járhat. Tajvannak ebből a földrajzi adottságok maximális kihasználása lehet fontos tanulság. Ez nem újdonság, inkább csak megerősítést jelent a korábbi stratégia számára.

Szorosan kapcsolódik ehhez a katonai képességek szétszórása. Iránban nem működött a venezuelai recept, vagyis a hatalmi elit lefejezésével nem került hirtelen Amerika befolyása alá az ország. Ez annak köszönhető jelentős részben, hogy a politikai és a katonai infrastruktúrát igyekeztek alaposan elrejteni és szétszórni az országban. Többek között ennek is köszönhető, hogy Izrael szerint is több ezer légicsapás után is még megvan a rakétaindítók mintegy 30 százaléka az országban, ami még mindig nagyon súlyos fenyegetést jelent. Tajvannak ehhez hasonlóan kell gondolkodnia:

stabil és hosszú helyettesi láncot kell kialakítani minden szempontból, és sok, kisebb támaszpontot létesíteni.

BREAKING: China’s PLA carried out an amphibious landing drill near Taiwan, deploying robot dogs and aerial drones to simulate a modern battlefield.The exercise comes amid rising tensions across the Taiwan Strait. pic.twitter.com/P1iSJMNyua https://t.co/P1iSJMNyua — Defence Index (@Defence_Index) November 3, 2025

A harmadik fontos tanulság, hogy az idő nem a támadónak dolgozik. Oroszország „három nap alatt” akarta bevenni Kijevet, Trump szintén gyors és hatékony beavatkozásra gondolhatott Iránban. Mindkét esetben az látszódik, hogy elmérték a megtámadott ország ellenálló képességét, emiatt egyre inkább elhúzódik a konfliktus. Tajvannak ez szintén komoly segítséget adhat. Hozzájárulhat a támadók veszteségeinek növekedéséhez (ami a politikai döntéshozók számára kényelmetlen helyzetet teremthet), valamint a nemzetközi segítség megérkezéséhez. Az egyik legnagyobb kihívást a korábban előnyként jellemzett földrajzi helyzete adja, ugyanis lehet, hogy az inváziót megnehezíti, de ugyanígy a segítséget is.

Negyediként fontos tanulság, az Iránban látottak alátámasztják azt a tézist, hogy a mennyiség néha felülmúlja a minőséget. A Közel-Keleten Irán olcsó drónok sokaságát lövi ki mindenféle célpontra. Bár ezeket gyakran megsemmisítik a légvédelmi rendszerek, a történet mégsem zárható le ennyivel, ugyanis Teherán még ezzel is nyer. A térségi országok ugyanis jellemzően

rendkívül drága rakétákkal tudják hatástalanítani a támadó eszközöket, ami végső soron Iránnak kedvez.

Egyszerre merül a készlet és drágul meg a konfliktus elleni védekezés. Tajvannak ebből egyszerre két fontos tanulság is levonható: kedvező árú drónokkal súlyos veszteségeket tud okozni a támadóknak, a légvédelmét pedig rétegesen kell kialakítani, hogy az hatékony, mégis olcsó legyen.

A közel-keleti háború tanulságait kiegészítik az Ukrajnában összeszedett ismeretek, amelyek ehhez nagyon hasonlóak. A helyzet iróniája ugyanakkor, hogy most éppen a legfontosabb szövetségesüket, az Egyesült Államokat vizsgálhatják támadásban, míg Kelet-Európában Kína legfontosabb partnere indított támadást.

Peking is figyel

Nem kérdés, hogy ennek fényében Kína is árgus szemekkel figyeli az eseményeket, igyekszik a lehető legtöbb információt összegyűjteni. Peking ugyanakkor éppen az ellentétes oldalról szemléli a helyzetet, hiszen támadó félként léphet fel a szigettel szemben. A Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) számára aggasztó lehet néhány tanulság:

Oroszország ukrajnai inváziója után az amerikai beavatkozás is elhúzódni látszik. Mivel Tajvan támadásával nehéz diót akar feltörni a kínai hadsereg, ezért hasonló kihívásokra számíthatnának. Az Egyesült Államok újfent bizonyította, hogy nem a levegőbe beszél, ténylegesen hajlandó katonai akciót indítani, amennyiben érdekei úgy kívánják. Ez a körülmény jóval óvatosabbá teszi a pekingi döntéshozókat. Korábban adtak el haditechnikai eszközöket az iszlamista rezsimnek, de ezek minden jel szerint alaposan felsültek. Nagyon keveset tudni arról, milyen rakétákat, vagy légvédelmi rendszereket adott át a keleti nagyhatalom, de az eddigi ismeretek alapján nem voltak túl hatékonyak Amerika és Izrael fegyvereivel szemben.

Iran is close to purchasing CM-302 anti-ship missiles from ChinaAccording to Reuters, the supersonic missiles have a range of about 290 kilometres and are designed to evade shipborne defences by flying low and fast. Their deployment would significantly enhance Iran’s strike… pic.twitter.com/QbcG6JTIqD https://t.co/QbcG6JTIqD — Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2026

A fenti tanulságok nem elhanyagolhatóak, abban viszont egyetértés van Kína és Tajvan között, hogy

a legnagyobb kérdést az Egyesült Államok indo-csendes-óceáni szerepe jelenti a jövőben.

A geopolitikai elemzések többsége egyetértett azzal, hogy az Irán elleni támadás rövid és hosszú távon is komoly problémákat okoz Pekingnek. Elsősorban azért, mert egy fontos szövetségest és energiapartnert veszít (lehet, hogy Teherán megmarad a nagyhatalom szoros „ügyfelének”, de a megsemmisített infrastruktúrája miatt alaposan meggyengülhet a kapcsolat), másrészt a háború lezárása után Trump tekintete egy újabb feszültséggóc felé, keletre fordulhat. A konfliktus elhúzódása ugyanakkor megváltoztatta a helyzetet: lehet, hogy Amerikának az eddigieknél jóval nagyobb katonai jelenlétet kell huzamosabb ideig kiépítenie a Közel-Keleten, miközben jelentősen fogynak a katonai készletei. Rövid távon tehát megváltoztak az erőviszonyok, hosszabb távon még ismeretlen a kimenetele a dolgoknak.

A kimerülő fegyverarzenál ugyanakkor veszélyes lehet Tajvan szempontjából, mivel könnyen lehet, hogy a Pentagon a szigetnek szánt készleteket fogja inkább saját célra felhasználni. Az Egyesült Államokban is érzékelik a problémát, nemrégiben kötöttek szerződést a THAAD légvédelmi rakéták gyártókapacitásának megnégyszerezéséről, januárban a Patriot elfogók gyártását sürgették meg. A tényléges kapacitás felpörgetése ugyanakkor időigényes, önmagában ez nem oldja meg gyorsan a problémát. Az viszont látszik, hogy az indo-csendes-óceáni térség jelentősége némileg (és átmenetileg?) leértékelődött a Fehér Ház szemében, ennek ékes bizonyítéka, hogy

Trump tervezett kínai látogatását elhalasztották az iráni események árnyékában.

Nem véletlen, hogy Tajvanban aggodalmukat fejezték ki, hogy Peking most megpróbálhatja kihasználni az alkalmat. Egy helyi biztonsági tisztségviselő arról nyilatkozott, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy a PLA mozgolódni kezd a térségben (ezt már jelzik az incidensek a Dél-kínai-tengeren), mivel ideálisnak tűnik a pillanat a térségi befolyás növelésére. A segítségükre van az a körülmény is, hogy az Egyesült Államokban a lakosság egyre türelmetlenebb az iráni háborúval kapcsolatban, így egy újabb fegyveres konfliktus bizonyosan kevesebb támogatást kapna. A helyzet itt valamelyest más, mivel itt nem Washington lépne fel agresszorként (hogy ki az agresszor pontosan, természetesen vitatják Amerikában).

BREAKING:Major confrontation between China and the Philippines near the Scarborough Shoal.The Philippine Coast Guard (PCG) and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) have deployed 2 PCG vessels and 5 fishery patrol vessels to the shoal after Chinese Coast Guard… pic.twitter.com/iEw9cIbPq1 https://t.co/iEw9cIbPq1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 24, 2026

Az iráni háború kiváló alkalmat nyújt a kínai hírszerzésnek, hogy éles helyzetben figyeljék meg a legfontosabb katonai berendezések működését. Ezek az információk egyáltalán nem elhanyagolhatóak, mivel az adatok kiértékelése hozhatja meg a fordulatot. Ha úgy látják, hogy az amerikai fegyverek túl hatékonyak, az el is riaszthatja őket a háborútól. A médiában ugyanakkor már zajlik a lejárató kampány, a legtöbb felületen az olyan hibákat emelik ki, mint például a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozón kirobbanó tűz. Ez a kommunikációs fogás nem új, már régóta az amerikai katonai képességek lekicsinylése, míg a saját technológia magasztalása zajlik. Az viszont nem tudni, hogy éles helyzetben ezek mire képesek. Az sem jelent sok jót, hogy Kínában Hszi Csin-ping régóta látványos belharcot vív a katonai vezetéssel, 2026 a Központi Katonai Bizottság (KKB) vezetőinek menesztésével indult, a pótlásról azóta sem tudni. A hét tagú testület jelenleg két taggal működök, ebből az egyik maga az elnök. A helyzet könnyen lehet, hogy furcsa kettősséget váltott ki Kína számára:

eljöhetett a nagy pillanat, hogy beteljesítsék az álmukat, de a legrosszabb pillanatban, ugyanis vélhetően nem állnak készen a nagy invázió megindítására.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images