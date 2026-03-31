Ballisztikus rakétát lőttek ki a NATO-ra - Égett a forródrót, hosszas hallgatás után megtörte a csendet a támadó
Törökország felé tartó ballisztikus rakétát fogott el a NATO légvédelme, amely Irán felől érkezett – Abbász Aragcsi teheráni külügyminiszter tagadta, hogy megtámadták volna az országot.

Tegnap az iráni háború kezdete óta negyedszer fogtak el a NATO légvédelmi erői Irán területéről kilőtt ballisztikus rakétát, amely Törökországot célozta.

Ballisztikus rakéta lépte át a NATO egyik legerősebb tagállamának határát - Aktiválni kellett a légvédelmet

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere ma délután letagadta, hogy a támadást az iráni haderő indította volna.

Törökország az incidens után hivatalos figyelmeztetést küldött Teheránnak, melyben hangsúlyozták, hogy „határozottan és hezitálás nélkül” fel fognak lépni minden ellenséges fenyegetéssel szemben.

Törökország – Egyiptommal és Pakisztánnal együttműködve – egyébként az iráni háború lezárásán dolgozik.

Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden

Szivárognak a felvételek: önvezető hajóraj jelent meg a vizeken, teljesen feleslegessé válhatnak a hatalmas hadihajók

NATO-területen lezuhanó drónok, Putyin ellen kikelő orosz bloggerek - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Miközben Teherán elismerte már többször is, hogy a térség szunnita olajállamait lövik, konzisztensen tagadják, hogy Törökországot vagy a Cipruson található brit katonai támaszpontot megtámadták volna. Mindkét célpont a NATO-hoz tartozik, több támadás is érkezett Irán felől ellenük a háború kezdete óta.

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images / A címlapkép illusztráció.

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
