Törökország felé tartó ballisztikus rakétát fogott el a NATO légvédelme, amely Irán felől érkezett – Abbász Aragcsi teheráni külügyminiszter tagadta, hogy megtámadták volna az országot.

Tegnap az iráni háború kezdete óta negyedszer fogtak el a NATO légvédelmi erői Irán területéről kilőtt ballisztikus rakétát, amely Törökországot célozta.

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere ma délután letagadta, hogy a támadást az iráni haderő indította volna.

Törökország az incidens után hivatalos figyelmeztetést küldött Teheránnak, melyben hangsúlyozták, hogy „határozottan és hezitálás nélkül” fel fognak lépni minden ellenséges fenyegetéssel szemben.

Törökország – Egyiptommal és Pakisztánnal együttműködve – egyébként az iráni háború lezárásán dolgozik.

Miközben Teherán elismerte már többször is, hogy a térség szunnita olajállamait lövik, konzisztensen tagadják, hogy Törökországot vagy a Cipruson található brit katonai támaszpontot megtámadták volna. Mindkét célpont a NATO-hoz tartozik, több támadás is érkezett Irán felől ellenük a háború kezdete óta.

