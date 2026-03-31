Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Irán tovább folytatta az arab öbölállamok támadását

Szaúd-Arábia közölte, hogy nyolc ballisztikus rakétát fogott el, hat házban károk keletkeztek.

Az Egyesült Arab Emírségekben négy ember szenvedett kisebb sérüléseket Dubaj Al Badaa városrészében.

Katar, Kuvait és Bahrein is jelentette, hogy az éjszaka folyamán támadás érte őket, rakétákat és drónokat fogtak el.

(Al Jazeera)

Újabb négy izraeli katona halt meg Libanonban

Az izraeli hadsereg keddi jelentése szerint újabb négy katonájuk vesztette életét Libanonban, kettő pedig megsebesült egy összecsapásban. Izrael a libanoni síita terrorszervezet, a Hezbollah elleni új offenzívájában eddig tíz katonát vesztett.

(CNN)

Váratlan csapás a tengeren: lángba borult a tanker, a hatóságok a legrosszabbra készülnek

Iráni dróntámadásban találat ért egy kuvaiti olajszállító hajót Dubajban, a hajón tűz keletkezett, de senki nem sérült meg – közölte kedden a kuvaiti állami olajvállalat (KPC), amelyet a KUNA hírügynökség idézett.

Támadások érték Teheránt, egy időre az áram is elment

Több izraeli és amerikai légitámadás érte az iráni fővárost, Teheránt. A csapásokban megsérült egy elektromos alállomás, melynek következtében áramkimaradások voltak a város egy részén. A hibát később elhárították, az áramszolgáltatás visszaállt.

(Al Jazeera)

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

