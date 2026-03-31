Egy elsőre jelentéktelennek tűnő gép adja az Irán elleni támadások gerincét - Mégis micsoda az E-2D?
Az Egyesült Államok Haditengerészetének USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozójáról üzemelő E-2D Advanced Hawkeye gépei kulcsszerepet töltenek be az Irán elleni Epic Fury hadműveletben. A légi hadszíntér elsődleges vezetési és irányítási csomópontjaként ezek a repülőgépek koordinálják a koalíciós erők tevékenységét - számolt be az Army Recognition.

Az E-2D Advanced Hawkeye géptípus az Epic Fury művelet légi harcvezetési központjaként működik. Valós időben irányítja az amerikai és szövetséges légi műveleteket az iráni hadszíntér felett. A repülőgépek feladata a fenyegetések gyors felderítése, a döntéshozatal összehangolása, valamint a csapásmérések precíz koordinálása a koalíciós erők között. A szétszórt harci eszközöket egyetlen hálózatba integrálva az E-2D egységes műveleti képet biztosít. Ez teremti meg a légitér feletti ellenőrzés fenntartásához elengedhetetlen döntési fölényt.

A 2026. márciusi műveletek során az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó csapásmérő kötelék az Arab-tengeren hajtott végre nagy intenzitású légi műveleteket. Ezek minden jelentősebb csapásmérési és védelmi fázisában részt vettek az E-2D gépek is. A repülőgépek folyamatos légi harcvezetést biztosítanak ezen a rendkívül összetett hadszíntéren. Itt az iráni rakétaerők, a többrétegű légvédelem és a dróntámadások drasztikusan lerövidítik a reagálási időt. Ez a helyzet komoly kihívás elé állítja a hagyományos vezetési struktúrákat.

Az E-2D Advanced Hawkeye technológiai alapját az AN/APY-9 radar adja. Ez egy UHF-sávú rendszer, amelyet nagy kiterjedésű területek felderítésére, valamint alacsony radarkeresztmetszetű és kis magasságban repülő célok észlelésére optimalizáltak.

A 360 fokos lefedettség lehetővé teszi a manőverező pilóta nélküli repülőgépek, a taktikai harci gépek, a cirkálórakéták, valamint a ballisztikus rakéták röppályájának egyidejű követését.

A korábbi generációs korai előrejelző rendszerekkel ellentétben az E-2D egyetlen architektúrába integrálja a kooperatív célmegjelölési képességet (CEC), a Link-16 adatkapcsolatot és a műholdas kommunikációt. Ennek köszönhetően egy olyan hálózatközpontú szenzorfúziós csomóponttá válik, amely tűzvezetési minőségű adatokat képes megosztani a haditengerészeti és az összhaderőnemi erőkkel.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado via Getty Images. A címlapkép illusztráció, nem egy E-2D, hanem egy E-2C látható rajta.

