Egyre nő a nyomás: visszatérhet az orosz energiához Európa legerősebb hatalma?
A vezető német ellenzéki párt, a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) az emelkedő energiaárakra hivatkozva követeli az orosz gáz- és olajimport visszaállítását – írja a Reuters.

A német üzemanyagárak több mint 15 százalékkal ugrottak meg azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael egy hónapja megkezdte katonai műveleteit Irán ellen.

Az AfD érvelése különösen nyitott fülekre talált Baden-Württemberg tartományban, amely a német autóipar egyik fellegvára. A párt Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban is mintegy 20 százalékot szerzett a márciusban tartott helyi választásokon. Utóbbi tartományban ezzel a valaha volt legjobb nyugat-németországi eredményét könyvelhette el.

– mondta Markus Frohnmaier, az AfD baden-württembergi listavezetője. Rámutatott, hogy a német energiaárak nagyjából a kétszeresét teszik ki a kínai vagy az amerikai árszintnek.

Frohnmaier szerint Németország energiaszuverenitása szempontjából elengedhetetlen, hogy az ország újra orosz gázt és kőolajat importáljon.

Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója és az Északi Áramlat gázvezeték leállása előtt Moszkva fedezte Németország nyersolajimportjának több mint egyharmadát, valamint földgázszükségletének több mint felét. Berlin azóta szinte teljesen kiszorította az orosz energiahordozókat az energiamixéből. Jelenleg főként Norvégiára, Hollandiára és Belgiumra támaszkodik. Az átállás sokkja kétéves recesszióba taszította Németországot, amelyből az ország csak most kezd kilábalni.

Az AfD érvelésének hatékonyságát az adja, hogy a folyamatok közvetlenül érintik a választókat. A magas energiaárak és a kínai verseny miatt ugyanis egyre szaporodnak az elbocsátások az iparban.

Más pártok szerint az AfD törekvései mögött az áll, hogy Oroszországot ismét elfogadható kereskedelmi partnerré tegyék Európában. Roderich Kiesewetter, Friedrich Merz kancellár pártja, a CDU külügyi szakértője az európai biztonságra nézve katasztrofálisnak nevezte az ötletet.

Az AfD szándékosan orosz narratívákat terjeszt Németországban. Katasztrofális következményekkel járna az európai biztonságra és partnereink bizalmára nézve, ha az orosz olaj- és gázimport növekedne

– fogalmazott Kiesewetter.

Ugyanakkor elismerte, hogy saját pártjában és a koalíciós partner Német Szociáldemokrata Pártban (SPD) is akadnak olyanok, akik az orosz gazdasági kapcsolatok helyreállítását szorgalmazzák.

Szeptemberben két keletnémet tartományban (illetve Berlinben) is választásokat tartanak, amelyeken az AfD még erősebb pozícióból indul. Michael Kretschmer, Szászország CDU-s miniszterelnöke maga is elismerte a helyzetet.

Széles körben elterjedt nézet a német közvéleményben, hogy az Oroszországgal való kapcsolatok megszakítása hiba volt. Minél keletebbre megyünk, annál erősebb ez az érzés

– fogalmazott a politikus.

Címlapkép forrása: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

