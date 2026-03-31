Elmondta Lavrov, mi lehet Amerika igazi célja az Irán elleni háborúval
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden megszólalt az iráni háborúról – írja a Reuters.

Lavrov azt mondta, hogy szerinte

az Egyesült Államok Iránban és Venezuelában tervezett rezsimváltási törekvéseinek célja az olaj- és gázkészletek feletti nagyobb ellenőrzés megszerzése.

Az orosz külügyminiszter úgy véli, az Egyesült Államok és Izrael nem akarja, hogy normalizálódjanak a kapcsolatok Irán és szomszédai között.

Lavrov figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború egy szélesebb körű konfliktussá alakulhat.

NATO-területen lezuhanó drónok, Putyin ellen kikelő orosz bloggerek - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Hatalmas monstrum érkezik Magyarország szomszédjába: a távol-keleti gyárban rekordidő alatt rakták össze az új szuperfegyvert

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Donald Trump amerikai elnök nemrég szokatlan nyíltsággal arról beszélt, hogy egyik célja az iráni olajkészletek megszerzése.

Őszintén szólva a kedvenc elképzelésem az iráni olaj megszerzése, de néhány ostoba ember itthon azt kérdezgeti, miért csinálom ezt

– fogalmazott Trump a Financial Times-nak, hozzátéve, hogy Venezuelában is elkezdték kiaknázni az ország olajkészleteit, miután eltávolították Nicolás Maduro elnököt.

Kapcsolódó cikkünk

Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború egyik legfontosabb célja - Amerika Teherán olaját akarja

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
