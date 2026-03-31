Elmondta Lavrov, mi lehet Amerika igazi célja az Irán elleni háborúval

Lavrov azt mondta, hogy szerinte

az Egyesült Államok Iránban és Venezuelában tervezett rezsimváltási törekvéseinek célja az olaj- és gázkészletek feletti nagyobb ellenőrzés megszerzése.

Az orosz külügyminiszter úgy véli, az Egyesült Államok és Izrael nem akarja, hogy normalizálódjanak a kapcsolatok Irán és szomszédai között.

Lavrov figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború egy szélesebb körű konfliktussá alakulhat.

Donald Trump amerikai elnök nemrég szokatlan nyíltsággal arról beszélt, hogy egyik célja az iráni olajkészletek megszerzése.

Őszintén szólva a kedvenc elképzelésem az iráni olaj megszerzése, de néhány ostoba ember itthon azt kérdezgeti, miért csinálom ezt

– fogalmazott Trump a Financial Times-nak, hozzátéve, hogy Venezuelában is elkezdték kiaknázni az ország olajkészleteit, miután eltávolították Nicolás Maduro elnököt.

