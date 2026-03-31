Félelmetes fegyverrendszert villantott a világ egyik legerősebb hatalma: ezek ellen Peking szinte tehetetlen

A szárazföldi erők 2026. március 31-i közleménye szerint mindkét rendszer fejlesztése lezárult. A fegyverek Type 25 jelöléssel hivatalosan is bekerültek a hadműveleti állományba. A korábbi Type 12 földi indítású, hajó elleni rakéta továbbfejlesztett változata kapta a Type 25 megnevezést. A hiperszonikus siklóeszköz eközben Type 25 HVGP néven vonult be a csapatokhoz. A fegyvereket a Kumamoto prefektúrában lévő Kengun-táborban, valamint a Sizuoka prefektúrabeli Fudzsi-táborban telepítik.

Ezek a helyszínek kulcsfontosságú tengeri és stratégiai zónák elérését biztosítják.

A Type 25 hajó elleni rakéta az eredetileg mintegy 200 kilométeres hatótávolságú Type 12 rendszerből fejlődött ki. Az új változat hatósugara eléri az 1000 kilométert. Ezzel a japán szárazföldi erők a Kelet-kínai-tenger és a Tajvan környéki tengeri megközelítési útvonalak jelentős részét lefedhetik. A rakéta áttervezett sárkányszerkezete csökkentett radarkeresztmetszettel rendelkezik. Hajtóműve egy kis magasságú utazórepülésre optimalizált, kompakt gázturbina. Az irányítórendszer inerciális és műholdas navigáción, valamint tereplekövetésen alapul. A végső megközelítési szakaszban a pontos találatot egy radarképalkotó egység biztosítja. A fegyver egy biztonságos adatkapcsolaton keresztül menet közbeni célfrissítésre is képes. A rendszert 8x8-as kerekes alvázra szerelt mobil indítóállványról vetik be, járművenként nyolc rakétával. A gyors sorozatindítás után az egység azonnal képes helyzetet változtatni.

A Type 25 HVGP ezzel szemben teljesen eltérő harci profilt képvisel. A fegyver egy rakétamotoros gyorsítófokozattal indul, majd nagy magasságban elválva hiperszonikus sebességű siklórepülési fázisba lép. Hatótávolsága több száz kilométer, és a süllyedési szakaszban szabálytalan manővereket hajt végre. Ez

a kiszámíthatatlan röppálya rendkívül megnehezíti az elfogását a hagyományos légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek számára.

A képesség különösen alkalmassá teszi a nagy értékű vagy időérzékeny célpontok elleni támadásra. Ilyenek lehetnek például az ellenséges partraszálló kötelékek, a vezetési pontok vagy a megerődített létesítmények.

A két rendszer hadrendbe állítása a Japán 2022-es nemzetbiztonsági stratégiájában rögzített ellencsapásmérő képesség megteremtését szolgálja. Ez a doktrína alkotmányos keretek között lehetővé teszi, hogy a szigetország megelőző csapást mérjen ellenséges bázisokra vagy indítóállásokra. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha egy Japán elleni támadás már küszöbön áll, vagy folyamatban van. A lépés közvetlen válasz a megváltozott regionális biztonsági helyzetre. Reflektál Kína fokozódó katonai aktivitására a Kelet-kínai-tengeren és Tajvan környékén, valamint Észak-Korea ballisztikus rakéta- és nukleáris programjának előrehaladására.

Az új fegyverek telepítése a Nanszei-szigetlánc mentén kialakított elosztott védelmi hálózatot erősíti. A délnyugati szigetekre telepített mobil rakétaegységek felügyelik a kritikus tengeri közlekedési útvonalakat. Ezzel jelentősen hozzájárulnak a japán hozzáférés-gátló és területmegtagadó (A2/AD) képességek kiépítéséhez. A Védelmi Minisztérium tervei szerint a HVGP hatótávolságát a jövőben 2000 kilométerre növelik. A Type 25 rakéta hajókról és repülőgépekről indítható változatait a 2027-es pénzügyi évben tervezik rendszerbe állítani, a haditengerészet rombolóira és a Légi Önvédelmi Haderő gépeire integrálva. Ezeket az ütőmérő eszközöket a jelenleg beszerzés alatt álló amerikai Tomahawk robotrepülőgépek, valamint az F-35-ös vadászbombázók számára megrendelt Joint Strike Missile (JSM) rendszerek egészítik majd ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images