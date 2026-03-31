Furcsa fejlesztés jelent meg az oroszok halálosztó drónjain: csúnyán átverték az ukrán légvédelmet?
R-60-as levegő-levegő rakéták makettjeit kezdték el drónokra szerelni az oroszok, hogy megfélemlítsék az ukrán légierőt és elvonják a drónelhárítók figyelmét. Az orosz támadó UAV-ken azonban korábban már valódi rakétákkal felszerelt változatok is feltűntek - írta a Militarnyij.

Szerhij "Flash" Beszkresztnov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója szerint az orosz erők célja kettős.

Egyrészt el akarják riasztani az ukrán helikoptereket és repülőgépeket. Másrészt arra próbálják késztetni az elfogódrónok kezelőit, hogy kiemelt célpontként tekintsenek ezekre az eszközökre, amivel erőforrásokat vonnak el más feladatoktól.

A tanácsadó hozzátette, hogy az ukrán haderő légiereje felkészült az ilyen típusú fenyegetések kezelésére, és jelenleg is dolgoznak az álrakétákkal felszerelt Sahed drónok megkülönböztető jegyeinek azonosításán.

A valódi R-60-as rakéták Sahed drónokra történő telepítését először 2025 decemberének elején dokumentálták Ukrajnában.

Azóta többször is találtak ilyen típusú fegyvereket a lelőtt pilóta nélküli repülőgépek roncsai között, amelyeket sugárhajtóműves változatokon is azonosítottak.

A rakétát az APU-60-1MD indítósínnel együtt egy speciális konzolra szerelik a drón törzsének felső-elülső részén.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az eszköz ne csupán földi csapásmérő feladatokat lásson el, hanem közvetlen fenyegetést is jelentsen az elfogásukra induló légi járművekre is.

Az ukrán katonai hírszerzés adatai alapján ezeket a drónokat két kamerával látják el: az egyiket az orr-részbe, a másikat pedig az indítósín mögé építik be. Amikor a drónkezelő egy ukrán repülőgépet vagy helikoptert észlel, kiadja manuálisan a rakétaindítási parancsot a drónnak, az R-60-as rakéta pedig célba veszi az ukrán haderő repülőgépeit. Nincs még dokumentált eset arról, hogy valaha sikerült volna így ukrán repülőgépet lelőni, azonban más okból az ukrán légierő már vesztett vadászgépeket, helikoptereket dróntámadások elhárítása közbem.

Címlapkép forrása: Getty Images

