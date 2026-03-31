Gyanús mozgást észleltek a NATO határán: hirtelen eltűntek az orosz Kaszták és a Podljotok
Nyílt forrású hírszerzési (OSINT) adatok szerint Oroszország jelentősen csökkentette a kismagasságú célok felderítésére szolgáló radarrendszereinek számát a finn határ mentén. Az elvont eszközöket feltehetően Ukrajnába és az orosz hátország védelmére csoportosították át - számolt be az ukrán Militarnyij katonai hírportál.

Az Athene Noctua nevű OSINT-elemző műholdfelvételek alapján állapította meg a változást. A portál megfigyelései szerint a finn határ mentén a

a Kaszta-2E2 és Podljot-K1 típusú radarok korábbi álláshelyeinek jelentős részét a közelmúltban teljesen kiürítették az oroszok.

Az OSINT-blog és a Militarnyij is megállapítja: Oroszország vélhetően az ukrajnai veszteségek miatt döntött a katonai képességek átcsoportosításáról - ezek az eszközök emellett Oroszország ukrán dróntámadások alatt álló kritikus infrastruktúrájának védelmében is szerepet játszhatnak.

Érdekesség, hogy Finnország 2023 óta NATO-tagállam, Oroszország pedig saját kommunikációja szerint "háborúban áll" a NATO-val, mégis a fontos képességek elvonásáról döntöttek.

A 39N6 Kaszta egy mobil, UHF-sávban működő katonai radarrendszer, amely alkalmas rendkívül alacsony magasságon repülő célok felderítésére. Az állomás akár 150 kilométeres távolságban is képes az észlelésre, és a tervek szerint erős elektronikai zavarás mellett is működőképes marad.

A Podljot ezzel szemben egy centiméteres sávban működő radar, amelyet kifejezetten az Sz-400-as és Sz-300PMU-2-es légvédelmi rakétarendszerekhez fejlesztettek ki. A Podljot-K1 változat 10 és 300 kilométer közötti távolságban, illetve legfeljebb 10 kilométeres magasságig képes észlelni a repülő tárgyakat. Fő feladata, hogy céladatokat biztosítson a légvédelmi ütegek számára.

