Hatalmas monstrum érkezik Magyarország szomszédjába: a távol-keleti gyárban rekordidő alatt rakták össze az új szuperfegyvert

A dél-koreai Hanwha Aerospace üzemében 2026. március 30-án készült el az első K9 Tunetul (románul: Mennydörgés) önjáró löveg, amelyet már szállításra késznek nyilvánítottak. Az eszköz a 2024 júliusában aláírt beszerzési szerződés keretében épült meg. Ez azt jelenti, hogy a megállapodástól a kész termékig kevesebb mint két év telt el.

Az első gyártási ütem 18 darab K9 önjáró tarackot és 12 darab K10 lőszerszállító páncélozott járművet foglal magában, amelyek leszállítása 2026 folyamán esedékes.

Ezt a teljes sorozatot még Dél-Koreában gyártják le. Ez az ütem szolgál majd referenciaként a későbbi, már Romániában zajló helyi összeszereléshez.

A K9 Tunetul rendszeresítésével Románia NATO-szabványú, nagy hatótávolságú tűztámogató képességre tesz szert. Az önjáró tarack kiemelkedő tűzgyorsasággal és túlélőképességgel rendelkezik. Emellett alkalmas az "üss és fuss" harceljárás alkalmazására, amely a modern tüzérségi hadviselés alapvető követelménye.

