Igazi legendák érkeztek a Közel-Keletre - Mire készül Washington?

Az amerikai légierő Középső Parancsnoksága (AFCENT) már vezényelt A-10-es gépeket a 75. expedíciós vadászrepülő-század állományából egy közelebbről meg nem nevezett közel-keleti támaszpontra. A repülőgépek a Hormuzi-szoros térségében hajtanak végre bevetéseket iráni gyorsnaszádok és parti célpontok ellen. A csapaterősítés az Epic Fury hadművelet keretében zajlik. A művelet hivatalos anyagai az A-10-eseket már a bevetett repülőeszközök között sorolják fel.

A további gépek érkezése egybeesne a 82. légideszant-hadosztály és más tengerészgyalogos egységek térségbe vezénylésével.

Washington jelenleg több katonai opciót is mérlegel. Ezek a tengeri biztonsági műveletektől a korlátozott csapásméréseken át egészen az iráni területre történő szárazföldi behatolásig terjednek. Az amerikai légicsapások eközben már eddig is elérték a Harg-sziget katonai infrastruktúráját.

Az A-10 Thunderbolt II, vagy becenevén Warthog az amerikai fegyveres erők egyik leginkább specializált csatarepülőgépe, amelyet kifejezetten a földi csapatok közvetlen légi támogatására terveztek. A repülőgép fő fegyverzete a 30 milliméteres GAU-8/A Avenger hétcsövű gépágyú, amely percenként 3900 lövedék kilövésére képes. A gép tizenegy felfüggesztési pontján összesen mintegy 7200 kilogrammnyi fegyverzetet hordozhat. Az arzenáljába tartoznak az AGM-65 Maverick levegő-föld rakéták, a lézer- és GPS-vezérlésű bombák, a nem irányított rakéták, az AIM-9 Sidewinder levegő-levegő rakéták, valamint a különböző elektronikai hadviselési eszközök. Tervezése során a sebességgel szemben a célterület felett tölthető hosszú időt és a többszöri támadó rárepülés képességét helyezték előtérbe. Ez a kialakítás különösen hasznossá teszi a típust a Hormuzi-szoros térségében zajló, kis méretű célpontok elleni műveletekben.

