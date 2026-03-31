Kiadta a végső ultimátumot a rettegett forradalmi gárda: menekülhetnek az informatikusok, holnap kezdődik a bosszú

Holnaptól az iráni haderő elkezdi támadni a Közel-Keleten működő amerikai vállalatok irodáit, kiemelt prioritást élveznek majd a techcégek, AI-vállalatok – írja a Sky News az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) bejelentése alapján.

Figyelmen kívül hagytátok az újbóli figyelmeztetéseinket, hogy állítsátok le a terrorista műveleteket. Ma ti is és izraeli szövetségeseitek újabb terrortámadást hajtottatok végre, emiatt iráni emberek váltak mártírrá. Mivel a gyilkosságokat végrehajtó eszközök tervezésében és működtetésében amerikai ICT és AI vállalatok vesznek részt, a terrorista csapások következtében ezeket a vállalatokat legitim katonai célpontnak tekintjük”

– olvasható a teheráni szervezet közleményében.

Az IRGC felszólította az érintett vállalatokat, hogy

azonnal ürítsék ki irodáikat és az informatikusok, akik az érintett cégeknél dolgoznak, hagyják el otthonaikat is, ha az irodáikhoz közel éllnek.

A Sky News annyit közölt arról, hogy konkrétan milyen cégeket vehet célba az IRGC, hogy vannak köztük „ismert vállalatok is”, de a brit lap nem írta meg, melyek ezek.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images