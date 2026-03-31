  • Megjelenítés
Kiadta a végső ultimátumot a rettegett forradalmi gárda: menekülhetnek az informatikusok, holnap kezdődik a bosszú
Globál

Portfolio
Holnaptól az iráni haderő elkezdi támadni a Közel-Keleten működő amerikai vállalatok irodáit, kiemelt prioritást élveznek majd a techcégek, AI-vállalatok – írja a Sky News az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) bejelentése alapján.
Financial IT 2026
Információ és jelentkezés

Figyelmen kívül hagytátok az újbóli figyelmeztetéseinket, hogy állítsátok le a terrorista műveleteket. Ma ti is és izraeli szövetségeseitek újabb terrortámadást hajtottatok végre, emiatt iráni emberek váltak mártírrá. Mivel a gyilkosságokat végrehajtó eszközök tervezésében és működtetésében amerikai ICT és AI vállalatok vesznek részt, a terrorista csapások következtében ezeket a vállalatokat legitim katonai célpontnak tekintjük”

– olvasható a teheráni szervezet közleményében.

Az IRGC felszólította az érintett vállalatokat, hogy

azonnal ürítsék ki irodáikat és az informatikusok, akik az érintett cégeknél dolgoznak, hagyják el otthonaikat is, ha az irodáikhoz közel éllnek.

Még több Globál

A Sky News annyit közölt arról, hogy konkrétan milyen cégeket vehet célba az IRGC, hogy vannak köztük „ismert vállalatok is”, de a brit lap nem írta meg, melyek ezek.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility