Kimondta a miniszter: megszállás alá vonja a szomszédos ország egy részét Izrael

Israel Katz védelmi miniszter kedden közölte, hogy

az izraeli hadsereg a művelet végén a Litáni folyóig tartó teljes területet ellenőrzése alá vonja.

A cél a Hezbollah elitalakulatának, a Radván-erőknek a megsemmisítése, valamint a térségben tárolt fegyverarzenál felszámolása. Hozzátette, hogy a határ menti falvak közelében minden lakóházat lerombolnak. A Human Rights Watch figyelmeztetett, hogy Katz korábbi hasonló kijelentései a lakosság erőszakos kitelepítésére és szándékos pusztításra utalnak. Ezek a cselekmények a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekménynek számítanak.

Az izraeli csapatok gyorsan nyomulnak előre Dél-Libanonban.

Vasárnap elérték Bajáda városát, amely mindössze nyolc kilométerre fekszik Türosztól. A 2024-ben véget ért korábbi háborúban az izraeli katonák csak a harcok befejezése előtt két nappal jutottak el eddig a pontig. Benjámin Netanjahu miniszterelnök vasárnap utasította a hadsereget az úgynevezett biztonsági övezet kibővítésére Libanonon belül, a zóna pontos kiterjedését azonban nem határozta meg.

A libanoni hadsereg kedden az izraeli előrenyomulás miatt kivonult a keresztény többségű Rmeis és Ajn Ibl városokból. A lépés a helyi lakosok heves tiltakozását váltotta ki. Ezeket a településeket korábban nagyrészt elkerülték az izraeli csapások. A libanoni hadsereg eddig konvojokat szervezett a térségben, hogy biztosítsa az élelmiszer-ellátást és az evakuálást.

Súlyos veszteségek érték az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját (UNIFIL) is. Vasárnap és hétfőn három indonéz békefenntartó vesztette életét két külön incidensben Dél-Libanonban. Az UNIFIL vizsgálatot indított a támadások körülményeinek felderítésére. Egyelőre nem közölték, hogy Izrael vagy a Hezbollah felelős-e az esetekért. Jean-Pierre Lacroix, az ENSZ békeműveleti főtitkár-helyettese "elfogadhatatlannak" nevezte az incidenseket. Franciaország kérésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa kedden rendkívüli ülést tartott az ügyben.

A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint az izraeli támadásokban legalább 1 268-an vesztették életüket Libanonban.

Az invázió miatt több mint egymillió ember kényszerült elhagyni az otthonát,

az emberek több mint nyolcvan százaléka pedig az állami menedékhelyeken kívül kénytelen meghúzni magát.

Az izraeli csapások a dél-libanoni infrastruktúrát sem kímélték: egészségügyi létesítmények, hidak, víztisztító telepek és erőművek rongálódtak meg vagy semmisültek meg teljesen. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a déli területek tartós megszállása és a lakosság visszatérésének megakadályozása súlyos társadalmi és politikai katasztrófát idézhet elő. Ez különösen kritikus egy olyan országban, ahol a lakosság többsége már a háború kitörése előtt is mélyszegénységben élt.

