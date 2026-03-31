Kimondta a miniszter: megszállás alá vonja a szomszédos ország egy részét Izrael
Izrael bejelentette, hogy a Hezbollahhal folytatott harcok lezárultával tartósan megszállja a Litáni folyóig terjedő, a libanoni határtól mintegy 30 kilométerre húzódó területet. A határ menti településeken a gázai Rafahhoz és Bét Hanúnhoz hasonló módszerekkel lerombolják az épületeket. Ez a lépés több mint 600 ezer lakos tartós kitelepítéséhez vezethet, amit nemzetközi jogvédők háborús bűncselekménynek minősítenek - írta a The Guardian.

Israel Katz védelmi miniszter kedden közölte, hogy

az izraeli hadsereg a művelet végén a Litáni folyóig tartó teljes területet ellenőrzése alá vonja.

A cél a Hezbollah elitalakulatának, a Radván-erőknek a megsemmisítése, valamint a térségben tárolt fegyverarzenál felszámolása. Hozzátette, hogy a határ menti falvak közelében minden lakóházat lerombolnak. A Human Rights Watch figyelmeztetett, hogy Katz korábbi hasonló kijelentései a lakosság erőszakos kitelepítésére és szándékos pusztításra utalnak. Ezek a cselekmények a nemzetközi jog szerint háborús bűncselekménynek számítanak.

Döntött Izrael: gyökerestől irtanák ki ősellenségüket, pufferzónát csinálnak egy ország egytizedéből

Az izraeli csapatok gyorsan nyomulnak előre Dél-Libanonban.

Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden

Megjött a hír, amire mindenki várt: Irán hajlandó lezárni a háborút!

Nagy bejelentést tett Trump bírálata után az európai nagyhatalom

Vasárnap elérték Bajáda városát, amely mindössze nyolc kilométerre fekszik Türosztól. A 2024-ben véget ért korábbi háborúban az izraeli katonák csak a harcok befejezése előtt két nappal jutottak el eddig a pontig. Benjámin Netanjahu miniszterelnök vasárnap utasította a hadsereget az úgynevezett biztonsági övezet kibővítésére Libanonon belül, a zóna pontos kiterjedését azonban nem határozta meg.

A libanoni hadsereg kedden az izraeli előrenyomulás miatt kivonult a keresztény többségű Rmeis és Ajn Ibl városokból. A lépés a helyi lakosok heves tiltakozását váltotta ki. Ezeket a településeket korábban nagyrészt elkerülték az izraeli csapások. A libanoni hadsereg eddig konvojokat szervezett a térségben, hogy biztosítsa az élelmiszer-ellátást és az evakuálást.

Súlyos veszteségek érték az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját (UNIFIL) is. Vasárnap és hétfőn három indonéz békefenntartó vesztette életét két külön incidensben Dél-Libanonban. Az UNIFIL vizsgálatot indított a támadások körülményeinek felderítésére. Egyelőre nem közölték, hogy Izrael vagy a Hezbollah felelős-e az esetekért. Jean-Pierre Lacroix, az ENSZ békeműveleti főtitkár-helyettese "elfogadhatatlannak" nevezte az incidenseket. Franciaország kérésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa kedden rendkívüli ülést tartott az ügyben.

A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint az izraeli támadásokban legalább 1 268-an vesztették életüket Libanonban.

Az invázió miatt több mint egymillió ember kényszerült elhagyni az otthonát,

az emberek több mint nyolcvan százaléka pedig az állami menedékhelyeken kívül kénytelen meghúzni magát.

Az izraeli csapások a dél-libanoni infrastruktúrát sem kímélték: egészségügyi létesítmények, hidak, víztisztító telepek és erőművek rongálódtak meg vagy semmisültek meg teljesen. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a déli területek tartós megszállása és a lakosság visszatérésének megakadályozása súlyos társadalmi és politikai katasztrófát idézhet elő. Ez különösen kritikus egy olyan országban, ahol a lakosság többsége már a háború kitörése előtt is mélyszegénységben élt.

Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden
