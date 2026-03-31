Kimondta az Egyesült Államok, amire Oroszország régóta várt: alapjaiban renghet meg a világ legnagyobb katonai szövetsége
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter kedden nem volt hajlandó megerősíteni az Egyesült Államok elkötelezettségét a NATO kollektív védelmi elve mellett. Kijelentette, hogy a kérdésben Donald Trump elnök fog dönteni, miután több kulcsfontosságú európai szövetséges megtagadta az együttműködést az Irán elleni háborúban.

Hegseth nyilatkozata példátlan, hiszen a kollektív védelem a NATO alapköve. A katonai szövetséget 1949-ben éppen azzal a céllal hozták létre, hogy elrettentsék a Szovjetuniót a tagállamok elleni támadásoktól.

Ha az Egyesült Államok nyíltan jelzi, hogy nem feltétlenül védené meg szövetségeseit egy esetleges orosz vagy bármilyen más támadás esetén, az alapjaiban rengetheti meg a szervezetet.

Ez még akkor is igaz, ha Trump végül nem lép ki a NATO-ból, amihez egyébként az amerikai kongresszus jóváhagyására is szükség lenne.

A Reuters hírügynökség kérdésére válaszolva Hegseth így fogalmazott:

Ami a NATO-t illeti, ez az elnök döntése lesz. Annyit azonban elmondhatok, hogy sok minden napvilágra került az elmúlt időszakban.

A miniszter a Franciaországgal, Olaszországgal, Spanyolországgal és az Egyesült Királysággal kialakult feszültségekre utalva hozzátette:

Amikor további segítséget, vagy egyszerűen csak hozzáférést, bázishasználatot és átrepülési engedélyt kérünk, csupán kérdezősködéssel, akadályokkal vagy hezitálással szembesülünk.

A konfliktus közvetlen kiváltó oka, hogy több európai NATO-szövetséges is megtagadta az együttműködést az Irán elleni amerikai hadműveletek során. Franciaország például nem engedélyezte Izraelnek, hogy a légterén keresztül szállítson amerikai fegyvereket. Ezzel párhuzamosan Olaszország megtagadta az amerikai katonai gépek leszállási engedélyét a szicíliai Sigonella légibázison. Spanyolország pedig hétfőn nyilvánosan is bejelentette, hogy lezárja légterét az Irán elleni támadásokban részt vevő amerikai repülőgépek előtt.

Donald Trump ismételten éles kritikával illette Nagy-Britanniát, Amerika legszorosabb európai szövetségesét is, amiért az nem csatlakozott az Egyesült Államokhoz a háború megindításakor. Az elnök kedden egy közösségi média-bejegyzésben közölte, hogy az Irán által lezárt Hormuzi-szoros biztosítását azokra az országokra hagyja, amelyeknek szükségük van a közel-keleti olajra.

Kezdjetek el megtanulni egyedül harcolni! Az USA többé nem fog segíteni nektek, ahogy ti sem álltatok mellénk. Iránt lényegében megsemmisítettük, a munka nehezét elvégeztük. Szerezzétek meg a saját olajatokat!

– írta az amerikai elnök.

Biztonságpolitikai szakértők régóta figyelmeztetnek arra, hogy az ilyen jellegű amerikai nyilatkozatok felbátoríthatják Oroszországot.

Elemzők szerint Moszkva megpróbálhatja tesztelni a NATO-tagállamok hajlandóságát az 5. cikk érvényesítésére, amely kimondja, hogy az egyik tagállam elleni fegyveres támadás az összes tagállam elleni támadásnak minősül. Az Irán elleni háború így már nemcsak közel-keleti, hanem transzatlanti válsággá is fajult, mivel a konfliktus tovább mélyíti azokat az amerikai–európai ellentéteket, amelyek Trump második elnöki ciklusa óta csak halmozódtak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

